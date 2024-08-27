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«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Укрзалізниця» попередила про затримки потягів на більш як сім годин: список маршрутів
«Укрзалізниця»: Поїзди, що затримуються, прямують з прискоренням
фото з відкритих джерел

Точний час відправлення оголошуватиме диктор на вокзалах

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про багатогодинні затримки потягів через обстріли енергетичної інфраструктури. В компанії зазначили, що енергетики всю ніч займалися усуненням аварій. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Наразі вже відновлено рух на всіх ділянках, втім, вплив на графік ще буде відчуватись протягом дня.

«Просимо у пасажирів вибачення за збій у графіку та цілодобово працюємо над тим, щоб зберегти пересадки та убезпечити кожну подорож», – йдеться в заяві «Укрзалізниці». 

Найбільші затримки мають такі поїзди:

  • 120 Дорогуськ – Дніпро затримка на 7 годин 46 хвилин;
  • 64 Львів – Харків - на 7:44;
  • 6 Ясіня – Запоріжжя - на 5:24;
  • 95 Київ – Рахів - на 5:23;
  • 18 Ужгород – Харків - на 5:06;
  • 7 Київ – Чернівці - на 5:03.

В компанії зазначили, що низка зворотних рейсів – тобто з відправленням протягом дня – вирушить з початкової станції пізніше щонайменше на годину:

  • 17 Харків – Ужгород;
  • 93 Харків – Хелм;
  • 120 Дорогуськ – Дніпро.

Точний час відправлення оголошуватиме диктор на вокзалах.

Нагадаємо, 26 серпня, Росія здійснила черговий масований обстріл України з використанням ракет і ударних дронів типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, внаслідок чого є потерпілі та загиблі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів». 

Щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час сьогоднішньої атаки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки. Також глава держави повідомив, на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. 

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Теги: Харків Чернівці Ужгород ремонт обстріл Львів Дніпро Укрзалізниця росія росіяни

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