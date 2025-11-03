У мережі завірусилося відео, на якому дитина розмальовує кота фломастерами. Реакція поліції та зоозахисників

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом ймовірного жорстокого поводження з твариною. Після перевірки справі нададуть кваліфікацію

Зоозахисники відреагували на відео, що ширилося української мережею, на якому дитина силою тримала кота та розмальовувала його фломастерами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зоопсихологині Соні Вонс.

За словами зоопсихологині, кадри з твариною свідчать про те, що кіт перебуває в страху. «Це відео – ніщо інше як жорстоке поводження з тваринами. Кіт просто паралізований і виснажений від страху і спроб врятуватися, а його перекидають як мʼясо на ринку. І ні, це не «одноразова акція». Це цінності, які батьки закладають у дитину, бо в обох нуль емпатії до тварин. Для них це просто іграшка, яку можна розмалювати токсичними фломастерами, тикати ними в очі й душити за шию, щоб не сіпався, поки дитина награється», – зазначила експертка.

Матір дитини зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами фото: скріншот із соцмережі Threads

Також вона додала відео, на якому дитина знущається з кота та скрин профілю її мами. Згодом з’ясувалося, що вона працює лікаркою-анестезіологинею в Лікарні Святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова.

Коли інцидент набув широкого розголосу в мережі, авторка відео вийшла на зв’язок та вибачилася за поведінку своєї дитини. Також вона зауважила, що провела бесіду з донькою щодо правильного поводження з тваринами. «Це сталося вдома – діти гралися, не розуміючи, що своїми діями можуть нашкодити тварині. Чоловік, на жаль, виклав відео у TikTok без усвідомлення, як воно може сприйматися іншими. Я вже пояснила дітям, що з тваринами треба бути дуже обережними, що це не іграшки, а живі істоти, які відчувають. Котику нічого не сталося, фарба була не токсична і його одразу помили», – пояснила жінка.

Вона також зізналася, що їй прикро і вона усвідомлює те, що відповідальність за цей інцидент лежить саме на ній. «Мені справді прикро, що ситуація викликала такий негативний резонанс. Ми зробили висновки, і я щиро прошу вибачення за цю необачність», – перепросила жінка.

Інцидент також прокоментували в Першому медичному об’єднанні Львова, де працює мама дитини. Там заявили, що жінка вже давно перебуває в декретній відпустці, тому наразі вона не працює. У лікарні заявили, що вони засуджують подібне поводження з тваринами, а також чекають висновків розслідування.

Коментар щодо резонансного відео також дала зоозахисна організація UAnimals. «Це не дитяча гра – це знущання з тварин. Не менш тривожним є те, що дорослі поруч не зупинили це й не пояснили дитині, що так не можна, – зазначили зоозахисники. UAnimals також повідомили, що їхні юристи подали заяву до поліції, аби провести перевірку та притягнути до відповідальності батьків. Також ми звернемось до служби в справах дітей, адже відповідальність за виховання і дії дитини несуть дорослі», – зазначили в організації.

Врешті в Поліції Львівської області повідомили про те, що правоохоронці розпочали перевірку за фактом ймовірного жорстокого поводження з твариною. Після перевірки справі нададуть кваліфікацію.

