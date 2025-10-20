Головна Київ Новини
У Києві жінка викинула цуценя з п'ятого поверху: деталі інциденту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки
фото: Національна поліція України/Telegram

Підозрювана перебувала в стані алкогольного сп’яніння на момент скоєння злочину

У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки. Це сталося під час сварки двох подруг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської міської прокуратури.

Про інцидент до поліції повідомили свідки, які помітили на землі собаку біля підʼїзду будинку на вулиці Данила Щербаківського, яку викинули з вікна. Згодом Шевченківська окружна прокуратура міста Києва повідомила 38-річній жінці підозру в жорстокому поводженні з твариною. Вона викинула 7-місячне цуценя фокстер’єра із вікна багатоповерхівки.

У прокуратурі розповіли, що на момент злочину підозрювана перебувала у квартирі своєї подруги, де вони пили алкоголь. А коли між подругами спалахнув конфлікт, поруч із ними був собака власниці квартири, на прізвисько Бобчик. Тоді нетвереза гостя взяла цуценя на руки та викинула його з вікна п’ятого поверху.

У результаті падіння собака отримав тяжкі травми внутрішніх органів, що призвели до смерті. Вчинок підозрюваної кваліфікували за ч. 3 ст. 299 КК України, що передбачає «жорстоке поводження з тваринами, вчинене активним способом, що призвело до загибелі тварини».

На жінку чекає позбавлення волі строком від 5 до 8 років. «Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві», – додали в прокуратурі.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що на Київщині дозволили відстріл вовків, шакалів та лисиць. У Київській обласній військовій адміністрації заявили, що необхідні заходи потрібні для зменшення ризику поширення епізоотичних хвороб, зокрема сказу.

Теги: прокуратура Київ тварини поліція злочин

