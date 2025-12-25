Яке релігійне свято відзначається 26 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 26 грудня в церковному календарі – Собор Пресвятої Богородиці

26 грудня православна церква вшановує Собор Пресвятої Богородиці. Це свято, що традиційно відзначається на наступний день після Різдва Христового, присвячене прославленню Діви Марії, яка стала Матір’ю Спасителя, та вираженню вдячності за Її потужну віру й покору Божій волі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Собор Пресвятої Богородиці

26 грудня віряни збираються в храмах, щоб молитовно прославити Богородицю. Назва «Собор» вказує на те, що цього дня вшановують не лише Марію, а й усіх осіб, які були близькі до Ісуса Христа за плоттю або послужили події Його народження: святого Йосипа Обручника, царя Давида (предка Христа) та святого Якова, брата Господнього, який супроводжував Святе Сімейство під час втечі до Єгипту.

Історія свята сягає глибокої давнини, коли християни зрозуміли необхідність окремого дня для вшанування Матері Божої відразу після великого торжества Різдва. Це свято підкреслює роль Богородиці у спасінні людства та Її потужну місію як заступниці за всіх християн перед престолом Господнім.

Молитви дня

Пречиста Діво Маріо, Мати Господа нашого! До Тебе, нашої надійної заступниці, звертаємося у цей світлий день. Ти, що в серці Своєму потужну віру плекала і Спасителя світу народила, виблагай у Сина Свого миру для нашої землі та благословення для кожної родини. Охорони нас від зла, зміцни дух наш і навчи нас жити в любові та правді. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для жінок, називаючи його «Бабиним днем»: