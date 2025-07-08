Залишені в авто у спеку тварини: влада Києва нагадала про відповідольність

У спеку температура салону авто навіть у затінку за лічені хвилини може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин

Киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Про це нагадує виконувач обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров, інформує «Главком».

«У ці спекотні літні дні хочу нагадати власникам тварин не залишати своїх домашніх улюбленців у замкнених авто. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі», – зазначив Сергій Сабуров.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звернули увагу на те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. А в разі, якщо такі дії призвели до каліцтва або загибелі тварини, відповідно до Кримінального Кодексу України, передбачено обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк два-три роки з конфіскацією тварини.

До слова, у Департаменті, у столичних парках і скверах традиційно облаштували для домашніх та безпритульних тварин портативні поїлки. Вони функціонуватимуть у спекотні дні орієнтовно до кінця жовтня. Підтримку гігієни стендів і наповнення свіжою чистою водою забезпечують фахівці районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.

Нагадаємо, 9 липня, на сході, півдні та у більшості центральних областей України буде спека +33°, +39°С. Як стверджує синоптикиня Наталка Діденко, у Києві очікується спека, +30°, +33°. Дощ з грозою ймовірний ввечері. Діденко додала: Спека послабне 11-12 липня. Проте в східній частині України сильна спека триватиме і становитиме +35°, +39°, подекуди до +40°. У видимій синоптичній перспективі так і буде – стриманіше на заході, спекотно на сході.