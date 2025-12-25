На Різдво у Львові хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих захисників (відео)

Скорботна коляда відбулася на Личаківському кладовищі

У Львові на Різдво заспівали скорботні колядки для українських військових, які полягли за України. Кадрами та деталями події поділився мер Львова Андрій Садовий. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Скорботна коляда відбулася на Личаківському кладовищі. Колядки для загиблих військових виконав популярний українських хор «Гомін». Повідомляється, що хор виконав спеціально підготовлений репертуар скорботних колядок. «На Різдво у Львові наш хор «Гомін» заспівав скорботні колядки для полеглих на війні українців. Пам'ятаємо, завдяки кому ми маємо це свято сьогодні», – написав Андрій Садовий.

На заході була присутня дочка Ірини Фаріон Софія Семчишин-Особа, яка втратила на війні свого чоловіка Василя Особу. Жінка прокоментувала захід, який відбувся на честь полеглих військових. «Вважаю, що пам’ять – це найцінніше, що ми маємо. Про нас не забувають і пам’ятають тоді, коли ти відчуваєш, що ти одна. Але насправді з тобою ціле місто», – сказала жінка.

Раніше про захід повідомляла пресслужба міської ради Львова. «Скорботна коляда – це момент вшанування пам’яті тих Захисників і Захисниць, які вже ніколи не сядуть з нами за різдвяний стіл, але віддали своє життя, щоб їхні родини та всі українці могли святкувати Різдво Христове в незалежній Україні. Ця коляда також має величезне значення для родин, допомагаючи їм прожити біль втрати та відчути підтримку спільноти», – розповіла Марта Бешлей, керівниця управління культури ЛМР.

