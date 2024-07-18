Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»

У «Дії» будуть з’являтися лише сповіщення, якщо отриманий штраф не сплачено вчасно

Ткач: «Стосовно штрафів у «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень»

У мобільному застосунку та вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

«Стосовно штрафів у «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень. Це коли особа отримала штраф (адміністративний – ред.) і вона його не сплатила в строки... І якраз штрафи за порушення військового обліку, які будуть отримувати військовозобовʼязані за те, що не оновили в строк дані, вони можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості і порушення ПДР. В «Дії» ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф і не оплатили його вчасно», – пояснила Ткач.

Нагадаємо, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Про це сказав в ефірі «Радіо Свобода» речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Раніше повідомлялося, що керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

До слова, станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.