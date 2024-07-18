Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»
У «Дії» будуть з’являтися лише сповіщення, якщо отриманий штраф не сплачено вчасно
фото з відкритих джерел

Ткач: «Стосовно штрафів у «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень»

У мобільному застосунку та вебпорталі «Дія» будуть відображатися штрафи за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних лише тоді, коли людина не сплатить штраф вчасно. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла заступниця директора директорату розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

«Стосовно штрафів у «Дії» давно реалізований функціонал виконавчих проваджень. Це коли особа отримала штраф (адміністративний – ред.) і вона його не сплатила в строки... І якраз штрафи за порушення військового обліку, які будуть отримувати військовозобовʼязані за те, що не оновили в строк дані, вони можуть зʼявлятися не як штраф, наприклад, за перевищення швидкості і порушення ПДР. В «Дії» ви будете отримувати лише сповіщення, якщо ви отримали штраф і не оплатили його вчасно», – пояснила Ткач.

Нагадаємо, військовозобов’язані зможуть довідатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані в застосунку «Дія». Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Про це сказав в ефірі «Радіо Свобода» речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Раніше повідомлялося, що керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України. У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

До слова,  станом на 17 липня 2024 року через «Резерв+» військово-облікові дані оновили 3,4 млн громадян України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: Дія бронювання від мобілізації мобілізація штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу
У військово-обліковому документі тепер буде QR-код. Уряд ухвалив рішення
18 червня, 18:13
У застосунку «Резерв+» можна отримати спеціальний QR-код, який унеможливить вручення «бойової» повістки
Нардеп пояснив, чим буде корисний «Резерв+» під час бронювання аграріїв
23 червня, 17:00
Аграрії мають скрупульозно ставитися до подачі документів на бронювання
Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону
23 червня, 22:00
Потерпілий служив у 32-ї ОМБр
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
22 червня, 14:22
Правила призову жінок у липні залишаться незмінними
Мобілізація жінок: кому з липня загрожує штраф за неоновлення даних
29 червня, 12:33
Ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії громадян, які підлягають призову до 25 років
Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних
29 червня, 14:32
Документи у паперовому вигляді залишаться рівнозначними
В Україні запроваджено е-протоколи про адмінпорушення правил дорожнього руху
12 липня, 19:04
За яких підстав в ухилянта можуть забрати єдине житло
Ухилення від мобілізації. За несплату штрафів від ТЦК можуть забрати житло
16 липня, 14:03
Ті, хто не оновив їх вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не розсилатимуть автоматично
Від сьогодні оновлення військово-облікових даних можливе лише онлайн або у ТЦК
Вчора, 10:01

Суспільство

На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
На одну жінку припадає 0,9 дитини. Мінсоцполітики б'є на сполох
Штрафи за несвоєчасне оновлення даних: Мінцифри пояснило, коли очікувати повідомлення в «Дію»
Штрафи за несвоєчасне оновлення даних: Мінцифри пояснило, коли очікувати повідомлення в «Дію»
Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»
Несвоєчасне оновлення даних у ТЦК: Мінцифри пояснило, коли штрафи з’являться у «Дії»
Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла
Причина не лише в обстрілах: енергетик пояснив, чому українці сидять без світла
Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
Коли покращиться ситуація зі світлом? «Укренерго» дало оптимістичний прогноз
Покарання за дрібні крадіжки: нардепи встановили нові «ліміти» для злодіїв
Покарання за дрібні крадіжки: нардепи встановили нові «ліміти» для злодіїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Як врятувати холодильник від відключень світла: поради експертів
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
9790
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
6421
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5565
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
5021
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua