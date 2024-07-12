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В Україні запроваджено е-протоколи про адмінпорушення правил дорожнього руху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні запроваджено е-протоколи про адмінпорушення правил дорожнього руху
Документи у паперовому вигляді залишаться рівнозначними
фото з відкритих джерел

Ведення електронного документування адміністративних порушень автоматизує робочий процес та займе значно менше часу

В Україні стартувало впровадження електронних протоколів для документування правопорушень під час дорожнього руху. Документи у паперовому вигляді залишаться рівнозначними й мають однакову, відповідно до законодавства, юридичну силу. Про це повідомляє Національна поліція.

Як зазначає пресслужба, поліцейський роздруковує електронний протокол на спеціальному пристрої у двох примірниках, один із яких під розписку вручається водію, а інший примірник залишається в поліціцейського, який його надсилає на розгляд до суду разом з іншими матеріалами справи.

Тепер ведення електронного документування адміністративних порушень автоматизує робочий процес та займе значно менше часу.

Зокрема, інформація про особу та транспортний засіб до електронного протоколу може завантажуватися через застосунок «Дія». Серед плюсів нововведення називають покращення якості складання адміністративних матеріалів, оскільки виключається фактор нерозбірливого почерку.

Нагадаємо, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні збільшили кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Тепер швидкість вимірювати будуть на 17 нових ділянках.

До слова, росіяни все менше можуть дозволити собі покупку автомобіля, доступність автомобілів у країні впала до історичного мінімуму.

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Теги: ПДР Національна поліція України водій штраф порушник

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