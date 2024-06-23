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Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Бронювання аграріїв. Юрист пояснив ключову перепону
Аграрії мають скрупульозно ставитися до подачі документів на бронювання
фото з відкритих джерел

Минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв

Процедура бронювання аграріїв – доволі кропітка. Для того, щоб особу забронювати, треба, щоби вона вже перебувала на військовому обліку, мала військо-обліковий документ і актуальний номер військово-облікової спеціальності. З цим теж бувають проблеми, оскільки неодноразово вносилися зміни у законодавство. Про це у коментарі «Главкому» розповіла військова адвокатка Дар’я Соларьова.

Бронювання військовозобов’язаних здійснюється, згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Міноборони.

«А далі відбувається найцікавіше: особа з витягом з наказу Міністерства економіки приходить в ТЦК та СП, а там її може чекати неприємний сюрприз – відмова! Бо, наприклад, номер військово-облікової спеціальності, зазначений у військо-обліковому документі, є застарілим. Або у рішенні Мінекономіки щодо бронювання військовозобов’язаного неправильно зазначено інформацію про його прізвище, ім’я та по-батькові, рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування підприємства, – все це може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік. Тоді й виходить, що бронювання є, а зарахувати на спеціальний військовий облік не можуть. Тобто це облік, на який ставлять військовозобов’язаних, які заброньовані. Поки триватиме процес виправлення документів, представника агросектору можуть мобілізувати», – пояснює реалії юристка.

Соларьова наголошує, що аграрії мають скрупульозно ставитися до подачі документів на бронювання.

А що стосується змін у бронюванні аграріїв, то, за словами юристки, станом на зараз до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану не внесено працівників аграрного сектору як окрему професію. Це означає, що вони бронюються винятково за критерієм критичності підприємства і не більше 50% від кількості військовозобов’язаних на цьому підприємстві.

Нагадаємо, що минулими вихідними виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив обнадійливі новини для аграріїв. По-перше, автоматично пролонгуються чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. По-друге, нове бронювання буде надаватись на 12 місяців (до цього діяло пів року). Відповідні зміни Кабмін дійсно відобразив у новій постанові від 5 червня №650.

Також урядовець уточнив: попри загальну норму бронювання до 50% за деякими професіями можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення цієї квоти. А ось цю частину повідомлення Висоцького нині на практиці неможливо реалізувати.

Читайте також: Бронювання аграріїв. Кому вірити?
Теги: аграрії мобілізація бронювання від мобілізації

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