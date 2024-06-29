Кого можуть мобілізувати до 25 років: названо три категорії військовозобов’язаних

Нардепи зареєстрували законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу до 25 років для тих, кого було визнано обмежено придатними до червня 2024 р.

В Україні є соціальна несправедливість між людьми, які підлягають призову до 25 років. Таку думку висловила правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини й ексомбудсменка Людмила Денісова, передає «Еспресо».

За словами правозахсиниці, є три категорії чоловіків до 25 років, які можуть бути мобілізовані, а саме:

військовозобов'язані, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі.

військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу (не враховуючи останню демобілізацію строковиків, яких рік не будуть мобілізовувати).

особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Вони теж є військовозобов'язаними.

«Таким особам потрібно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 р. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки», – пояснила Денісова.

На думку ексобмудсменки, у цьому простежується соціальна несправедливість. Тому що ті, хто не служив, не мають військовооблікової спеціальності і не були визнані обмежено придатними, до 25 років не можуть бути мобілізовані, а інші –можуть.

«Зараз у Верховній Раді групою народних депутатів зареєстровано законопроєкт, який передбачає відстрочку від призову на військову службу саме тих, хто були визнані обмежено придатними до червня 2024 р. Якщо вони будуть визнані придатними ВЛК, то відстрочку будуть надавати їм до 25 років. Тоді це буде справедливо. Прошу нардепів підтримати законопроєкт (№11379). По віку мають бути рівні умови щодо тих, які не служили, не закінчували військову кафедру, не мають військової підготовки, і стосовно обмежено придатних», – зауважила правозахисниця.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою призовникам віком до 25 років та заброньованим військовозобов’язаним не потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК). Тепер призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише у випадку, якщо вони йдуть служити добровільно. Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на ВЛК.