У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку

Потерпілий Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди

У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Олександра. Нападником виявився підліток, якого супроводжували двоє повнолітніх хлопців. Про початок розслідування інциденту повідомила поліція Києва.

Напад стався ввечері 21 червня. За попередніми даними слідчих, через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини. Наймолодший хлопець «почав предʼявляти за зачіску».

Олександр після побиття фото з відкритих джерел

«Через декілька миттєвостей Олександр зазнав удару, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається», – каже сестра потерпілого.

Вона стверджує, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.

У поліції кажуть, що доставили всіх учасників інциденту до відділку для з’ясування обставин. Там надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для оцінки ушкоджень.

Подію зареєстрували за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За це загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

За словами сестри, потерпілий Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди, брав участь у багатьох боях, а після звільнення з війська продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, пов’язаний із допомогою армії.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям.

На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.