Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
Потерпілий служив у 32-ї ОМБр
фото з відкритих джерел

Потерпілий Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди

У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Олександра. Нападником виявився підліток, якого супроводжували двоє повнолітніх хлопців. Про початок розслідування інциденту повідомила поліція Києва.

Напад стався ввечері 21 червня. За попередніми даними слідчих, через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички.

Сестра потерпілого розповіла в соцмережах, що Олександр вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли три людини. Наймолодший хлопець «почав предʼявляти за зачіску».

Олександр після побиття
Олександр після побиття
фото з відкритих джерел

«Через декілька миттєвостей Олександр зазнав удару, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається», – каже сестра потерпілого.

Вона стверджує, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.

У поліції кажуть, що доставили всіх учасників інциденту до відділку для з’ясування обставин. Там надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для оцінки ушкоджень.

Подію зареєстрували за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. За це загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

За словами сестри, потерпілий Олександр має посвідчення учасника бойових дій та державні нагороди, брав участь у багатьох боях, а після звільнення з війська продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, пов’язаний із допомогою армії.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, у мережі поширили відео, на якому група чоловіків у центрі Дніпра напала на українського військового, який гуляв з немовлям. 

На  кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken , який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Невідомі без опізнавальних знаків в балаклавах вихопили дитину з рук чоловіка, скрутили його в кайданки та почали бити. Зазначається, що до зіткнення може бути причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Читайте також: «Сина хрестив, але стосунки не підтримую». Єрмак прокоментував скандал із Тищенком
Теги: обмеження конфлікт звільнення державні нагороди поліція розслідування штраф бійка волонтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдання мінімум для України – підведення керівництва РФ до висновку щодо неможливості міняти ситуацію на свою користь воєнним чином
Якою має бути стратегія перемоги?
24 травня, 22:02
Чому теза про спільне будування імперії є абсурдною
Чому теза «Ми будували імперію разом» абсурдна
28 травня, 20:07
Арешт накладений не лише квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним
Суд наклав арешт на елітну нерухомість Романа Гринкевича у Празі
5 червня, 08:29
Затоплений Херсон після підриву росіянами Каховської ГЕС
Річниця катастрофи на Каховській ГЕС: хронологія великої біди і що тепер із територією
6 червня, 00:01
Працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних розшукали майно фігуранта
Намагався вивезти з України $1 млн: АРМА розшукала активи чиновника, який приховував статки
10 червня, 17:20
Росіяни напали на українських волонтерів у Празі
У Празі росіяни побили українських волонтерів (відео)
2 червня, 11:59
Закон набере чинності через шість місяців з дня його опублікування
Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Зеленський підписав закон
19 червня, 11:28
Чоловік був у кепці із символікою, яка прославляє Росію, що є порушенням закону у Латвії
У Ризі за агресивну поведінку поліція затримала чоловіка у бейсболці з гербом Росії
14 червня, 03:49
Одеситка розповіла, де видають повістки, і отримала штраф
Одеситка «злила» місця роздачі повісток: як її покарали
16 червня, 21:25

Новини

У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
У Києві підліток напав на ветерана війни, який вигулював собаку
Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції
Влада відреагувала на чутки про вибух на київській теплоелектростанції
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
Наруга над могилами захисників України: затриманій жінці повідомлено про підозру
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто: він загинув
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу
Наруга над могилами воїнів: затриманій буде призначено судово-психіатричну експертизу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
130K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
11K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4331
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
3354
Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї – ISW
2918
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua