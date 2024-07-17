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Мобілізація: у застосунку «Дія» запрацювало електронне бронювання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мобілізація: у застосунку «Дія» запрацювало електронне бронювання
Керівник підприємства подає через портал «Дія» заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом
фото: з відкритих джерел

Незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія»

Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України у Facebook.

Як працює бронювання у «Дії»:

  • керівник підприємства подає через портал «Дія» заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;
  • система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі «Оберіг»;
  • якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з'явиться у застосунку «Резерв+» .

У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Читайте також: Бронювання від мобілізації буде у «Дії»: подробиці 
Теги: бронювання від мобілізації Дія мобілізація

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