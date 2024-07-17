Мобілізація: у застосунку «Дія» запрацювало електронне бронювання

Керівник підприємства подає через портал «Дія» заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом

Незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія»

Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України у Facebook.

Як працює бронювання у «Дії»:

керівник підприємства подає через портал «Дія» заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;

система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі «Оберіг»;

якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з'явиться у застосунку «Резерв+» .

У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.