Мобілізація: у застосунку «Дія» запрацювало електронне бронювання
Незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія»
Керівники критично важливих підприємств мають можливість бронювати своїх співробітників від мобілізації в «Дії». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України у Facebook.
Як працює бронювання у «Дії»:
- керівник підприємства подає через портал «Дія» заяву про бронювання та засвідчує її електронним підписом;
- система автоматично перевіряє у реєстрах офіційне працевлаштування працівника та інформацію про нього у реєстрі «Оберіг»;
- якщо перевірка успішна, інформація про бронювання з'явиться у застосунку «Резерв+» .
У відомстві уточнили, що незабаром виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» та за потреби роздрукувати.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.
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