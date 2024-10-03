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У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК
6 травня жінка опублікувала щонайменше три дописи про дислокацію співробітників військкомату
фото з відкритих джерел

Мешканка Ніжина у місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи

У Чернігівській області жінку оштрафували на 140 тисяч гривень за інформування про пересування працівників ТЦК. Про це повідомляє Полтавський ТЦК і СП, посилаючись на рішення суду.

Слідство встановило, що мешканка Ніжина, що на Чернігівщині, в місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи.

У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше три дописи про дислокацію та переміщення співробітників військкомату.

«В сторону базару сім зелених, виписують», «Біля Зірочки», «Можливо й було, але не бачила на власні очі», – йшлося в її публікаціях.

Також вона опублікувала фото військових. Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності ЗСУ і виніс вирокштраф у розмірі 8 236 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 140 тисяч гривень. Також у дохід держави конфісковано речовий доказ – мобільний телефон.

Нагадаємо, в Івано-Франківську суд відправив під арешт чоловіка, який допоміг синові втекти від працівників ТЦК. Чоловік перебуватиме під вартою до 18 жовтня 2024 року. Як зазначається, чоловікові, який заблокував автомобіль з військовозобов’язаними в Івано-Франківську та допоміг їм втекти, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Підозрюваний чекатиме вироку під вартою.

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Теги: телефон слідство штраф вирок ТЦК мобілізація

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