Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток
У планах уряду щомісяця друкувати по 300 тисяч повісток до кінця 2024 року
фото з відкритих джерел

До кінця поточного року планується надрукувати 900 тисяч повісток

Уряд виділив 71 млн 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Про це йдеться в документах, які опинилися в розпорядженні «Української правди».

Зазначається, що за вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тисяч повісток.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 вересня. У пояснювальній записці Міністерства економіки сказано, що в планах кожного місяця друкувати по 300 тисяч повісток. Мінфін має виділити ці кошти з резервного фонду держбюджету.

Відзвітувати про використання майже 72 млн грн мають Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Державна казначейська служба. Причому подати звіт потрібно до 28 грудня 2024 року.

Механізм централізованого друку повісток та надсилання їх поштою уряд упорядкував ще у липні. Друкуватиме їх Міністерство оборони або державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Це відбуватиметься на підставі договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток фото 1
документ: «Українська правда»

Нагадаємо, що Міністерство оборони працює над автоматизацією видачі повісток від територіальних центрів комплектування. Так, повістки планують генерувати в реєстрі «Оберіг» та доставляти через «Укрпошту». 

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

До слова, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.

Читайте також:

Теги: Кабмін мобілізація уряд повістка військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прихована російська мобілізація має свою специфіку – вона дозволяє компенсувати втрати і навіть накопичувати людський ресурс
Путіну знадобилося «м'ясо». Де він його планує набрати
18 вересня, 13:07
Міністерство оборони спільно з МОН працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію
У Києві військово-лікарські комісії працюватимуть цілодобово
28 серпня, 11:44
Загальній мобілізації зараз підлягають чоловіки від 25 до 60 років
Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік: петиція набрала голоси
1 вересня, 19:43
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
Держдеп відреагував на заяву Кулеби про відставку
5 вересня, 11:01
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій
Що в кишенях у нових міністрів. Аналіз декларацій КАДРИ
6 вересня, 06:00
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА
Уряд погодив звільнення голови Закарпатської ОВА
6 вересня, 14:34
Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої буде визначено правову оцінку діям хулігана
На Тернопільщині чоловік із відстрочкою від мобілізації так хотів до армії, що розбив двері ТЦК
8 вересня, 13:59
Більше ніж 17 тис. громадян по всій Україні звернулися до рекрутингових центрів
Міноборони повідомило, скільки добровольців рекрутується щомісяця
20 вересня, 17:20
Путін не буде оголошувати мобілізацію
ISW пояснило небажання Путіна оголошувати нову хвилю мобілізації
20 вересня, 07:23

Політика

Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток
Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток
Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах
Міноборони поновило призначення керівників своїх підприємств на конкурсних засадах
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
Аліна Гросу стала дипломатом в США? Речник МЗС розʼяснив ситуацію
Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ
Новий міністр агрополітики проживає у квартирі тещі, яку придбано за 18 млн грн – ЗМІ
Безугла заінтригувала фото з міністром оборони Умєровим
Безугла заінтригувала фото з міністром оборони Умєровим
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок
Україна втричі збільшила показники мобілізації: Умєров розповів про наступний крок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
63K
Дозвіл на удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія зробила заяву
45K
Китай закликав країни відмовитися від «закону джунглів»
26K
Вибух ядерної російської ракети «Сармат»: коментар Кремля
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
24K
Кабмін готує комплексну пенсійну реформу: деталі

Новини

Місія МАГАТЕ на Курській АЕС: Голова ядерного агентства ООН заявив про терміни перебування
Сьогодні, 07:45
Зустріч Зеленського із світовими лідерами та різкі заяви Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 07:13
«Ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – Зеленський про швидке закінчення війни
Сьогодні, 06:31
Трамп не дуже ввічливо охарактеризував Зеленського під час виступу
Сьогодні, 06:04
20 років легендарному «замаху»: де зараз активіст, який кинув яйцем у Януковича
Сьогодні, 05:41
Кремль не хоче миру, а тільки капітуляції України – Інститут вивчення війни
Сьогодні, 05:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua