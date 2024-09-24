Стало відомо, яку суму Кабмін виділив на друк повісток

У планах уряду щомісяця друкувати по 300 тисяч повісток до кінця 2024 року

До кінця поточного року планується надрукувати 900 тисяч повісток

Уряд виділив 71 млн 820 тисяч гривень на централізований друк повісток. Про це йдеться в документах, які опинилися в розпорядженні «Української правди».

Зазначається, що за вказану суму до кінця року планується надрукувати 900 тисяч повісток.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 вересня. У пояснювальній записці Міністерства економіки сказано, що в планах кожного місяця друкувати по 300 тисяч повісток. Мінфін має виділити ці кошти з резервного фонду держбюджету.

Відзвітувати про використання майже 72 млн грн мають Міністерство економіки, Міністерство фінансів та Державна казначейська служба. Причому подати звіт потрібно до 28 грудня 2024 року.

Механізм централізованого друку повісток та надсилання їх поштою уряд упорядкував ще у липні. Друкуватиме їх Міністерство оборони або державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (в поліграфічній галузі). Це відбуватиметься на підставі договорів, укладених між Міноборони, призначеним оператором поштового зв’язку та відповідними державними підприємствами.

Нагадаємо, що Міністерство оборони працює над автоматизацією видачі повісток від територіальних центрів комплектування. Так, повістки планують генерувати в реєстрі «Оберіг» та доставляти через «Укрпошту».

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Повістки тепер можуть бути на бланку із гербовою печаткою або формуватися Єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

До слова, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.