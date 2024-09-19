Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму

Обвинувачений заробив 18 тис. грн за продаж вогнепальної зброї

Хмельницький міськрайонний суд призначив два роки позбавлення волі військовослужбовцю за незаконне придбання та збут вогнепальної зброї без відповідного дозволу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, навесні цього року обвинувачений придбав автомат Калашникова (АК-74), 1991 року випуску калібру 5,45 мм та бойовий припас-40 мм постріл осколкової гранати «ВОГ-25». Потім усю зброю переніс на зберігання до власного господарського приміщення.

Наприкінці травня військовий за 18 тис. грн продав вказаний автомат Калашникова. Це була оперативна закупка, після якої обвинуваченого викрили правоохоронці.

У суді чоловік визнав вину. Розповів, що під час несення військової служби придав вогнепальну зброю, не маючи не неї відповідного дозволу.

Під час ухвалення вироку суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину з боку військовослужбовця. Також Феміда взяла до уваги, що на утриманні обвинуваченого є троє неповнолітніх дітей, а також те, що він брав участь у захисті територіальної цілісності та суверенітету України від збройної агресії РФ. Зокрема, військовий нагороджений грамотою за мужність і героїзм при захисті України, знаком пошани «Захиснику Луганщини», почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Що цікаво: нагороду «Золотий хрест» одержують особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил за успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Разом із тим, суд не знайшов підстав для застосування умовного покарання. Ув’язнення обвинуваченого, на думку суду, «відповідатиме вимогам закону, є справедливим, необхідним та достатнім для виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень».

Окремо військовослужбовець заплатить 20 тис. грн за проведення судових експертиз зброї та боєприпасів.

Як повідомляв «Главком», столичні правоохоронці перекрили канал збуту зброї й вибухівки та вилучили «товару» на майже 1,7 млн грн. Один з фігурантів, через своїх знайомих підшукував «клієнтів» з різних регіонів країни, які мали намір придбати зброю та боєприпаси. Надалі, покупець приїздив до Києва, де ділки продавали йому обраний «товар» під час особистих зустрічей за готівку.

Задля конспірації чоловіки ховали нелегальний арсенал на території домоволодінь та гаражних приміщень своїх родичів і знайомих, які мешкають у Київській області, а продавали його у столиці.