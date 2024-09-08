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На Тернопільщині чоловік із відстрочкою від мобілізації так хотів до армії, що розбив двері ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Тернопільщині чоловік із відстрочкою від мобілізації так хотів до армії, що розбив двері ТЦК
Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої буде визначено правову оцінку діям хулігана
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Хуліган розбив склопакет вхідних дверей та отримав порізи

Чоловік, що має відстрочку від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розбив склопакет дверей Тернопільського обласного ТЦК та СП, намагаючись у такий спосіб приєднатися до Збройних сил України. Про це повідомив Тернопільський обласний ТЦК СП у фейсбуці.

Інцидент трапився вчора, 7 вересня, близько восьмої години вечора. Чоловік, перебуваючи на території ТЦК разом із іншими людьми, створив конфліктну ситуацію і спробував проникнути всередину адміністративного приміщення. Він розбив склопакет вхідних дверей та отримав порізи від скла.

Військові надали чоловікові першу медичну допомогу, викликали лікарів і поліцію. Правоохоронці проводять перевірку, за результатами якої буде визначено правову оцінку діям хулігана.

Нагадаємо, що Одеський територіальний центр комплектування заявив про «чергову дискредитацію військових» після публікації відео, де їхній працівник нібито напав на жінку. Там кажуть, що жінка перешкоджала роботі військкомату, блокуючи ворота. 

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до прокуратури через повідомлення про те, що на Закарпатті військкоми нібито побили мобілізованого чоловіка до смерті. Згодом Закарпатський обласний ТЦК та СП відреагував.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець за вісім місяців 2024 року отримав від українців понад 1,6 тис. звернень через нібито порушення їхніх прав співробітниками територіальних центрів комплектування (ТЦК). 

Теги: мобілізація Тернопільщина військовозобов'язаний ТЦК

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