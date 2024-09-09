На Полтавщині чоловік кинув у натовп гранату – один загиблий, троє поранених

Правоохоронці встановили, що чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік

У Лубнах Полтавської області внаслідок вибуху гранати три особи зазнали поранення, одна людина загинула. Про це повідомляє обласна поліція. Зазначається, що інцидент стався у неділю ввечері.

«До Лубенського райвідділу поліції 8 вересня близько 23-ї години надійшло повідомлення від медиків, що по вулиці Монастирській в місті Лубни поруч із супермаркетом стався вибух гранати, унаслідок якого травмовані троє людей», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік кинув вибухонебезпечний предмет у групу людей та втік. Унаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) дістали тілесні ушкодження та госпіталізовані.

Оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець. Його тіло без ознак життя з численними пораненнями, ймовірно внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмета, виявили неподалік місця пригоди.

Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

За фактом смерті фігуранта слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

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