У Франківську батько зупинив бус ТЦК і допоміг сину втекти: деталі скандалу

Де зараз його син, підозрюваному начебто невідомо

В Івано-Франківську суд відправив під арешт чоловіка, який допоміг синові втекти від працівників ТЦК. Чоловік перебуватиме під вартою до 18 жовтня 2024 року. Про це пише місцевий сайт «Курс».

Як зазначається, чоловікові, який заблокував автомобіль з військовозобов’язаними в Івано-Франківську та допоміг їм втекти, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Підозрюваний чекатиме вироку під вартою.

Подія сталася увечері 16 серпня на вулиці Крихівецькій в Івано-Франківську. Як розповіли очевидці, чорний автомобіль підрізав мікроавтобус ТЦК з військовозобов’язаними чоловіками всередині.

В ухвалах суду зазначається, що в бусі Ford Transit перебували п’ятеро військовозобов’язаних, яких військові везли з Надвірної до обласного об`єднаного центру мобілізації Івано-Франківська для проходження медичної комісії.

Бус почали переслідувати батьки одного з військовозобов’язаних. Коли військові зупинилися на червоне світло на світлофорі, чоловік і жінка вискочили з авто, відкрили двері буса і заблокували його рух.

Чоловік проник до службового автомобіля провокував конфлікт із військовослужбовцями та перешкоджав їм виконувати службові обов`язки.

Навколо зібрався натовп перехожих, які вимагали відпустити військовозобов’язаних. Хтось з натовпу викликав «швидку» , бо начебто комусь з буса була потрібна медична допомога. Втім, до «швидкої» ніхто з них не дійшов – всі військовозобов’язані втекли.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний розповів, що приїхав з сім’єю на Прикарпаття з Житомирської області на відпочинок. На блокпості їх зупинили і відправили сина на ВЛК. За словами підозрюваного, його син мав направлення в Житомирську обласну лікарню на ВЛК на 23-24 серпня 2024 року.

Він підтвердив, що після приїзду швидкої його син втік разом з іншими військовозобов’язаними. Де зараз його син, підозрюваному начебто невідомо.

Івано-Франківський міський суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань №12».

Як повідомлялося, місцевому жителю, який побив військовослужбовця в Смілі, що на Черкащині, оголошено підозру. Йому інкриміновано вимагання та хуліганство. Як зазначають правоохоронці, оскільки підозрюваний переховується від органів слідства, його оголошено в розшук. Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.