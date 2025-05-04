Тероборона з українцями. Країна-сусідка планує залучати мігрантів до підрозділів захисту

Чисельність українців у Польщі дозволяє створити від 25 до 30 бригад тероборони

Українських мігрантів у Польщі можуть залучати до служби в територіальній обороні.

Як інформує «Главком», про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, очільник Інституту глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів «Штурм» Сергій Кривонос сказав в ефірі Київ24.

За його словами, у Польщі вже зареєстрували законопроєкт про надання дозволу на службу у поліції мігрантам, в тому числі й українцям.

Він повідомив, що польський уряд може опрацьовувати питання про притягнення українців до формування нових підрозділів територіальної оборони.

Як зазначив Кривонос, за попередніми оцінками, чисельність українців у Польщі дозволяє створити від 25 до 30 бригад тероборони.

«Це серйозна цифра, враховуючи й те, що на даному етапі бажаючих захищати Польщу з числа поляків трохи вище 30%. Тому вони вміють боротися за тих, хто може принести користь для країни», – підсумував Кривонос.

Нагадаємо, український політик і дипломат Роман Безсмертний заявив, що Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Безсмертний зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

«Перше, що важливо – об’єктивно оцінювати свої можливості й потенціал усіх складових, а також об’єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи і недооцінюючи його. Це найважливіше. На даний час в Російській Федерації немає можливості проводити великі наступальні кампанії», – заявив Безсмертний.