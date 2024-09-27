У Полтаві чоловік підпалив себе в будівлі облдержадміністрації

За даними місцевих ЗМІ, постраждалий перебуває в реанімації з опіками 90% тіла

71-річний житель іншої області облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив

Чоловік у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив. Правоохоронці з’ясовують обставини самопідпалу. Про це повідомляє поліція Полтави.

Подія сталась 27 вересня близько 12 години. Попередньо, це зробив 71-річний житель іншої області. Поліцейські, які перебували у будівлі, загасили полум’я на його одязі та викликали «швидку». Чоловіка з опіками госпіталізували.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці встановлюють мотиви вчинку та обставини.

Як повідомляє місцеве ЗМІ «Полтавщина», постраждалий перебуває в реанімації з опіками 90% тіла. Чоловік має статус внутрішньо переміщеної особи й проживав у модульному містечку. Перед самопідпалом він нібито попросився на прийом до керівництва адміністрації.

Як зазначає ЗМІ, у чоловіка був нібито «нестійкий психологічний стан», зокрема він нібито скаржився на керівника обласної поліції Євгена Рогачова, який «краде в нього помідори та переслідує».

Нагадаємо, Служба безпеки України та Нацполіція затримали на Закарпатті юнака, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. За даними правоохоронців, підпалювач виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. За задумом ворога, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Як повідомлялося, чоловік підпалив себе поблизу будівлі суду на Мангеттені у Нью-Йорку, де відбувався відбір присяжних у кримінальному провадженні стосовно експрезидента США Дональда Трампа.

До слова, у Румунії в Палаці парламенту чоловік влаштував пожежу.