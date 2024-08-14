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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Підпали автівок військових. Що з цим робити?

glavcom.ua
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У Києві невідомі спалили авто військових Третьої штурмової бригади
фото: 3 ОШБр

«Ловля підпалювачів – це боротьба з наслідками, а не причиною»

Одна з проблем, яка набрала масштабів і поки явно не вирішується – підпали військових авто. До честі скажу, що ми і гірше в РФ робили, але наша проблема від того не зникає.

Ловля підпалювачів – це боротьба з наслідками, а не причиною.

Причина – це телеграм канали та групи в соцмережах, оголошення на сайтах роботи тощо.

Якщо б я отримав завдання розробити рішення, то воно б виглядало так. Відповідними компетентними органами створюються наші канали, групи і оголошення з цілями підпалу, розвідки тощо, при чому значно масовіше, чим це робить ворог.

На них ми ловимо «неблагонадійних» і «непатріотичних» громадян, проводимо з ними профілактичну роботу і ставимо на спостереження.

За місяць два в нас буде досить значна база тих, хто міг легко піддатися російському впливу, а ще буде досить поширена думка, що потенційний підробіток пропонують не російські служби, а наші.

Це значно зменшить кількість клієнтів такого пошуку роботи.

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Джерело
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Теги: військові поліція машини ворог колабораціонізм автомобіль Telegram

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Віктор Андрусів

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