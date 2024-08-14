Підпали автівок військових. Що з цим робити?
«Ловля підпалювачів – це боротьба з наслідками, а не причиною»
Одна з проблем, яка набрала масштабів і поки явно не вирішується – підпали військових авто. До честі скажу, що ми і гірше в РФ робили, але наша проблема від того не зникає.
Ловля підпалювачів – це боротьба з наслідками, а не причиною.
Причина – це телеграм канали та групи в соцмережах, оголошення на сайтах роботи тощо.
Якщо б я отримав завдання розробити рішення, то воно б виглядало так. Відповідними компетентними органами створюються наші канали, групи і оголошення з цілями підпалу, розвідки тощо, при чому значно масовіше, чим це робить ворог.
На них ми ловимо «неблагонадійних» і «непатріотичних» громадян, проводимо з ними профілактичну роботу і ставимо на спостереження.
За місяць два в нас буде досить значна база тих, хто міг легко піддатися російському впливу, а ще буде досить поширена думка, що потенційний підробіток пропонують не російські служби, а наші.
Це значно зменшить кількість клієнтів такого пошуку роботи.
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