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У США чоловік намагався вчинити самопідпал біля суду, де розглядають справу Трампа (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У США чоловік намагався вчинити самопідпал біля суду, де розглядають справу Трампа (фото)
Чоловік облив себе з каністри та підпалив
фото: twitter/hodgetwins

Причина інциденту наразі невідома

Чоловік підпалив себе поблизу будівлі суду на Мангеттені у Нью-Йорку, де відбувався відбір присяжних у кримінальному провадженні стосовно експрезидента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Очевидці повідомляли, що чоловік горів кілька хвилин.

У США чоловік намагався вчинити самопідпал біля суду, де розглядають справу Трампа (фото) фото 1
фото: twitter/hodgetwins

Нью-йоркська служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що чоловіка забрали на ношах після того, як він, ймовірно, сама себе підпалив.

Причина інциденту наразі невідома.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп прибув у понеділок, 15 квітня, до суду Мангеттена, де розпочався відбір присяжних у його справі про підкуп порнозірки. 77-річний Трамп перед тим, як увійти до зали суду, заявив, що ця справа є «політичним переслідуванням».

Рініше повідомлялося, у Верховному суді штату Нью-Йорк відхилили подані експрезидентом США Дональдом Трампом документи про заставу на суму $175 млн у справі про цивільне шахрайство через те, що він не надав поточний фінансовий звіт. Про це повідомляє Newsweek.

За інформацією з електронної системи подання документів суду стало відомо, що «облігація/зобов'язання» Трампа було «повернуте на виправлення».

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Теги: пожежа суд США Дональд Трамп

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