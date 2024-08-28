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Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії
У Ростовській області Росії палає нафтобаза «Атлас»
фото скриншот відео

На нафтобазі «Атлас» у Ростовській області Росії горять щонайменше два резервуари з паливом після атаки БПЛА

Супутник зафіксував гігантський шлейф диму після дронової атаки по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ 28 серпня. Відповідні знімки опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

На них помітно, що палають два резервуари з пальним. Також видно певні пошкодження.

На нафтобізі «Атлас» палають вже два резервуари з пальним
На нафтобізі «Атлас» палають вже два резервуари з пальним
фото з відкритих джерел

«Ось такий вигляд має пожежа на нафтобазі «Атлас» Росрезерву на знімку, зробленому сьогодні, 28 серпня. На фотографії можна побачити, що горять два резервуари з паливом, ще дещо мають сліди ушкоджень», - повідомили журналісти.

Як повідомляють російські пабліки, шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежі на нафтобазі. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова,  пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає десяту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

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Теги: пожежа розвідка росія нафтопродукти

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