Шлейф диму у 30 км: з’явилося нове відео пожежі на нафтобазі «Атлас» у Росії

На нафтобазі «Атлас» у Ростовській області Росії горять щонайменше два резервуари з паливом після атаки БПЛА

Супутник зафіксував гігантський шлейф диму після дронової атаки по нафтобазі «Атлас» у Ростовській області РФ 28 серпня. Відповідні знімки опублікувала російська служба «Радіо Свобода».

На них помітно, що палають два резервуари з пальним. Також видно певні пошкодження.

На нафтобізі «Атлас» палають вже два резервуари з пальним фото з відкритих джерел

«Ось такий вигляд має пожежа на нафтобазі «Атлас» Росрезерву на знімку, зробленому сьогодні, 28 серпня. На фотографії можна побачити, що горять два резервуари з паливом, ще дещо мають сліди ушкоджень», - повідомили журналісти.

Як повідомляють російські пабліки, шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів.

Другий сезон серіалу "Нафтобаза згорає вщент"



Пожежа на нафтобазі "Атлас" На Ростовщині почала переходити на інші резервуари



P.S. Зйомки першого сезону (https://t.co/PBULPdGZfF) відбувалися на нафтобазі у Пролетарську pic.twitter.com/jL3MBIeTua — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів спалахнула пожежі на нафтобазі. Про це пишуть місцеві пабліки та губернатор області Василь Голубєв. Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, пожежа на російській нафтобазі поблизу міста Пролетарськ у Ростовській області Росії вже не вщухає десяту добу поспіль. Загоряння розпочалося після атаки дронів ще 18 серпня.

Як повідомлялося, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.