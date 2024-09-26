Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. На Закарпатті затримано молодика

Затриманий перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру

Переселенцю з Вінничини загрожує до 10 років в'язниці

Служба безпеки України та Нацполіція затримали на Закарпатті юнака, який підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста. Про це повідомила СБУ.

За даними правоохоронців, підпалювач виконував замовлення російських спецслужб на Закарпатті. За задумом ворога, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 21-річний переселенець із Вінницької області, який шукав швидких заробітків. У телеграмі на нього вийшов представник спецслужб РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

«За вказівкою рашистів протягом однієї доби молодик підпалив службовий позашляховик ЗСУ і автомобіль товариства Червоного Хреста України. Розраховуючи отримати грошову «винагороду», фігурант зафіксував загоряння на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Утім, «замовник» з Росії відмовився платити і пообіцяв «розрахуватися» після виконання ще декількох підпалів», – розповіла СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», як тільки він підпалив третю автівку. На місці події у нього вилучено засоби підпалу та мобільний телефон із доказами листування з окупантами.

Листування молодика з окупантами фото: СБУ

Затриманий отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція затримали п'ятьох підпалювачів-провокаторів, які виконували замовлення спецслужб РФ у Києві.

За даними Нацполіції, чверть підпалів військових автівок здійснюють підлітки.

Раніше Служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.