У Румунії чоловік підпалив будівлю парламенту

Палієві загрожує до семи років позбавлення волі

У Румунії в Палаці парламенту чоловік влаштував пожежу. Зловмиснику вдалося втекти. Про це пише видання Digi24.

За даними слідства, чоловік кинув легкозаймисту речовину в Палаці парламенту. Пожежа виникла в кімнаті для відвідувачів, з будівлі евакуювали близько три сотні людей.

Як вказує видання, він нібито облив бензином зону для відвідувачів у сувенірній крамниці. Так, у відкритій для всіх охочих зоні пожежа охопила 30 кв. м – горіли канцелярські речі й текстиль. Вогонь уже приборкали, минулося без постраждалих.

Поліція оприлюднила фото підозрюваного й закликала допомогти з розшуком. Палієві близько 60-65 років, тепер йому загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Палієві загрожує до семи років позбавлення волі фото з соцмереж

Нагадаємо, лідер партії «Сила правих» Людовік Орбан оголосив про своє рішення балотуватися на посаду президента Румунії.

До слова, землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранчя на сході Румунії. За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 км. Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.