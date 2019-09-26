Телефонна розмова Трампа і Зеленського: керівник розвідки США свідчитиме в Конгресі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Магвайр 26 вересня свідчитиме у Конгресі щодо скарги інформатора, яка стосується розмови американського і українського президентів

Виконувач обов’язків директора Національної розвідки США Джозеф Магвайр 26 вересня свідчитиме у Конгресі щодо скарги інформатора, яка призвела до початку розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вважається, що скарга, зміст якої досі не оприлюднений, стосується телефонної розмови 25 липня між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, під час якого американський президент просив Зеленського провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента, демократа Джо Байдена в координації з міністром юстиції США й особистим адвокатом Трампа.

Байден – потенційний головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020 року.

Магвайр дасть свідчення комітету з питань розвідки Палати представників під час публічних слухань о 9:00 (16:00 за Києвом). Потім він виступить перед комітетом із розвідки Сенату на закритому засіданні об 11:00 (18:00 за Києвом).

Він виступить перед законодавцями після відмови поділитися скаргою з Конгресом, незважаючи на те, що цього вимагає закон.

Членам комітетів із розвідки Палати представників і Сенату дозволили побачити скаргу лише 25 вересня, напередодні запланованих свідчень в.о. директора розвідки.

Магуайр перебуває на посаді менше двох місяців.

Як повідомлялося, у Мін'юсті США вивчили стенограму розмови Трампа із Зеленським і не знайшли порушень.

Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, 24 вересня ініціювала формальне розслідування дій президента Дональда Трампа, підсумком якого може стати рішення про його імпічмент – відсторонення від посади.

Нагадаємо, один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

До слова, 25 вересня у США оприлюднили стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його розмова із Трампом є «конфіденційною».

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав формальну згоду української сторони на оприлюднення повної стенограми розмови з Володимиром Зеленським - аби довести, що не тиснув на свого українського колегу.