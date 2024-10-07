У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська

За результатами громадського обговорення запропонована назва перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія посіла четверте місце

Місто Первомайськ на Миколаївщині пропонується перейменувати у місто Ольвія, а Первомайський район Миколаївської області, відповідно на Ольвійський район. Про це йдеться у проєкті постанови на сайті Верховної Ради України №12096, зареєстрованому сьогодні, 7 жовтня.

У пояснювальній записці до законопроєкту, зазначається, що відповідно до положень статті 5 Закону України «Про географічні назви» перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадках, зокрема, необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та зі стандартами державної мови.

Також вказується, що під час розгляду питання щодо перейменування міста Первомайськ, постійно діюча комісія з питань найменування та перейменування об’єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради Миколаївської області, вирішила винести на громадське обговорення серед мешканців міста Первомайськ, зокрема, назву міста «Ольвія». За результатами громадського обговорення серед мешканців міста Первомайськ, запропонована назва перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія, посіла четверте місце.

Відповідно до приписів статті 8 Закону України «Про географічні назви» пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об'єкта вносяться до відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Згідно з висновком Національної комісії зі стандартів державної мови від 11.08.2023 року № 3/1103/23, запропонований варіант перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія, відповідає стандартам державної мови.

Автором законопроєкту є народний депутат України IX скликання Максим Дирдін. Наразі законопроєкт відправлено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Нагадаємо, експертна комісія Українського інституту національної пам’яті рекомендує перейменувати ще п'ять міст України. У Верховній Раді вже зареєстровано нові проєкти постанов №12084 та №12085. Зазначається, що перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії». Зокрема, місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин нинішнього міста.