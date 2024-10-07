Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська
Запропонований варіант перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія відповідає стандартам державної мови
фото з відкритих джерел

За результатами громадського обговорення запропонована назва перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія посіла четверте місце

Місто Первомайськ на Миколаївщині пропонується перейменувати у місто Ольвія, а Первомайський район Миколаївської області, відповідно на Ольвійський район. Про це йдеться у проєкті постанови на сайті Верховної Ради України №12096, зареєстрованому сьогодні, 7 жовтня. 

У пояснювальній записці до законопроєкту, зазначається, що відповідно до положень статті 5 Закону України «Про географічні назви» перейменування географічних об’єктів здійснюється у випадках, зокрема, необхідності приведення назви географічного об’єкта у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та зі стандартами державної мови.  

Також вказується, що під час розгляду питання щодо перейменування міста Первомайськ, постійно діюча комісія з питань найменування та перейменування об’єктів топоніміки при виконавчому комітеті Первомайської міської ради Миколаївської області, вирішила винести на громадське обговорення серед мешканців міста Первомайськ, зокрема, назву міста «Ольвія». За результатами громадського обговорення серед мешканців міста Первомайськ, запропонована назва перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія, посіла четверте місце.

Відповідно до приписів статті 8 Закону України «Про географічні назви» пропозиції щодо найменування або перейменування географічного об'єкта вносяться до відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування.   

Згідно з висновком Національної комісії зі стандартів державної мови від 11.08.2023 року № 3/1103/23, запропонований варіант перейменування міста Первомайськ на місто Ольвія, відповідає стандартам державної мови.

Автором законопроєкту є народний депутат України IX скликання Максим Дирдін. Наразі законопроєкт відправлено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Нагадаємо, експертна комісія Українського інституту національної пам’яті рекомендує перейменувати ще п'ять міст України. У Верховній Раді вже зареєстровано нові проєкти постанов №12084 та №12085. Зазначається, що перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії». Зокрема, місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин нинішнього міста.

Читайте також:

Теги: законопроєкт місто самоврядування Миколаїв депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покриття всіх дахів Лондона сонячними панелями також допомогло б зменшити кількість смертей, пов'язаних зі спекою
Вчені відкрили незвичні наслідки встановлення сонячних панелей на дахах
4 жовтня, 18:01
У всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла
Відключення світла завершились: нардеп Нагорняк зробив заяву
9 вересня, 17:41
Постанова щодо перейменування населених пунктів набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування
Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина (оновлено)
18 вересня, 13:05
Демобілізації чоловіків, які були мобілізовані до 25 років, у директиві немає
Мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років зупинено – нардеп
23 вересня, 16:08
З огляду на темпи мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни служби
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
22 вересня, 18:57
США збільшує мита на китайський уран
США вирішили вдарити митом по стратегічному товару із Китаю
26 вересня, 15:24
Місцеві мешканці виступили проти засилля туристів у Малазі
Іспанський курорт виховуватиме туристів штрафами
3 жовтня, 05:00
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Ілля Козлов прогнозує: селища міського типу, мономіста, міста-супутники в РФ вмиратимуть
Російські села та маленькі міста повинні зникнути. Топменеджер «Газпрому» звернувся до Путіна
3 жовтня, 11:58

Суспільство

У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська
У Раді зареєстровано законопроєкт про перейменування Первомайська
Американська мама відомого українського політика захоплює ринок розмінування
Американська мама відомого українського політика захоплює ринок розмінування
День учителя та учительки? Письменник продемонстрував приклад мовної шизофренії
День учителя та учительки? Письменник продемонстрував приклад мовної шизофренії
Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Ігоря Івановича
Загинув під час операції на Курщині. Згадаймо Ігоря Івановича
​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
В Україні найнижча народжуваність? Демограф прокоментував звіт ЦРУ
В Україні найнижча народжуваність? Демограф прокоментував звіт ЦРУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
71K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
49K
Війну на паузу? Нова пропозиція Путіну
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2024
18K
«Песня о нашей русской душе». Користувачі пригадали Тіні Кароль її репертуар 20-річної давнини
16K
Росіяни святкують день народження людини, яка найбільше їх убила від часів Другої світової війни

Новини

Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 10:44
Вибухи у Харкові та пожежа в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Дощі та грози: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 05:07
7 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві повітряна тривога тривала 1 годину 6 хвилин
Вчора, 22:09
За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Вчора, 18:11

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua