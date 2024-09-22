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Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
З огляду на темпи мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни служби
фото з відкритих джерел

Костенко сумнівається, що у законопроєкті будуть прописані конкретні строки служби

Законопроєкт про демобілізацію буде написаний до середини осені 2024-го. Про це сказав в інтерв'ю NV Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. За його словами, обговорення з Кабміном та представниками Генштабу щодо цього питання вже відбулися.

«Терміни – якраз середина осені», – уточнив він.

Водночас поки у ВР не кажуть, чи міститиме законопроєкт конкретні строки демобілізації, чи лише встановлюватиме механізми, прив'язані до указу президента або інших факторів.

Секретар Комітету з нацбезпеки зауважив, що під час обговорення законопроєкту були і представники Генштабу. Під час розмови піднімали тему темпів мобілізації, а саме, чи дозволять вони уряду написати цей законопроєкт. Однак Костенко впевнений, що законопроєкт буде написаний.

«Чи там будуть конкретні терміни, чи будуть просто встановлені механізми демобілізації? Ми цього поки не знаємо. Я більше думаю про те, щоб нікого зайвий раз не налаштовувати, що там будуть написані 36, 37 або 38 місяців. Я думаю, там будуть написані умови демобілізації, прив’язані до указу президента або ще до чогось», – сказав Костенко.

Водночас він поки сумнівається, що у законопроєкті будуть прописані конкретні строки. За його словами, з огляду на темпи мобілізації, на те, що одні – захищають, а інші намагаються ухилитися від мобілізації, навряд чи зараз є можливість встановити якісь конкретні терміни.

Нагадаємо, найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відбувається ротація в деяких бригадах ЗСУ. 

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Теги: Роман Костенко законопроєкт війна демобілізація

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