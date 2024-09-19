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Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів, однак є нюанс

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рада ухвалила постанову про дерусифікацію назв населених пунктів, однак є нюанс
Мітинг під Верховною Радою за прийняття законів про дерусифікацію до повномасштабного вторгнення
фото з відкритих джерел

З попереднього варіанту законопроєкту, за який не проголосувала Рада – вилучили шість населених пунктів

Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Нову Постанову про зміну назв 327 населених пункті прийнято без обговорення, за неї проголосував 281 депутат:

  • Перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви;
  • Перейменовуються назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо;
  • Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Однак, з варіанту, за який вчора не проголосувала Рада – вилучили 6 населених пунктів. З неї прибрано міста Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

Нагадаємо, учора, 18 вересня, народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через провал голосування щодо перейменування населених пунктів. 

«Депутати розділились на тих, хто вимагає переголосування пакетом, і тих, хто вважає що пакет треба роздрібнити і голосувати за перейменування кожного міста окремо. Блокування трибуни і срач триває», – заявила нардепка Василевська-Смаглюк. Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко також заявила, що робота парламенту заблокована.

Як відомо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

Також у Верховній Раді пропонують перейменувати місто Бровари Київської області на Броварі. Відповідний проєкт постанови зареєстрували народні депутати на чолі з Романом Лозинським.

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Теги: дерусифікація Ярослав Железняк депутат Верховна Рада

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