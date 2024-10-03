Російські села та маленькі міста повинні зникнути. Топменеджер «Газпрому» звернувся до Путіна

Заступник гендиректора найбільшої корпорації РФ пропонує владі припинити вкладати гроші у невеликі населені пункти

Майбутнє Росії – за мегаполісами, а тому необхідно перестати рятувати маленькі міста та селища, що вимирають. Таку заяву зробив перший заступник генерального директора російського «Газпрому» Ілля Козлов на будівельному форумі 100+, передають російські ЗМІ.

«Селища міського типу, мономіста, міста-супутники вмиратимуть. Те, що ми сьогодні бачили на багатьох майданчиках, – пропозиції та концепти розвитку більш організованих агломерацій, але точно не малих міст. У нас просто на це немає людських ресурсів. Державі у цій точці треба поставити межу і перестати рятувати їх. Це величезні вкладення, величезні вливання і сьогодні держава має зробити вибір. Ми розвиваємо якусь агломерацію, яка сприяє розвитку виробництва в одній точці, або тягнемо за собою ще 5-7 міст, що умовно вмирають», – сказав Козлов.

Топменеджер «Газпрому» пропонує владі провести інвентаризацію таких міст. Козлов вважає, що спрямовувати гроші необхідно містам із населенням понад 50 тис. осіб, де є розвиток та приріст населення.

Нагадаємо, що Кремль планував у 2024 році ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років. За даними британської розвідки, у 2023 році доходи «Газпрому» впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно у 629 млрд рублів ($6,9 млрд). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність «Газпрому».

До відома, Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільших російських компаній за розміром чистого прибутку. Примітно, що «Газпром», який був лідером 2023 року, у 2024 році не лише втратив свої позиції, а й не зміг потрапити у першу сотню. Вперше за 25 років «Газпром» закрив 2023 рік зі збитком у розмірі 629 млрд рублів, тоді як роком раніше його прибуток становив 1,23 трлн рублів.