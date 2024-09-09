Відключення світла завершились: нардеп Нагорняк зробив заяву

У всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла

В українській енергетичній системі немає значного дефіциту електроенергії

Найближчим часом графіки стабілізаційних відключень електроенергії застосовуватися не будуть. Про це заявив член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі «Київ24».

«Я думаю, що найближчий час ми пройдемо без відключень. Але, якщо не буде нових ракетних атак по інфраструктурі», – розповів він.

Як зазначив депутат, в українській енергетичній системі немає значного дефіциту електроенергії.

Нагадаємо, у всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

До слова, 8 вересня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.