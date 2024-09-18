Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина

Василевська-Смаглюк: «Депутати розділились на тих, хто вимагає переголосування пакетом, і тих, хто вважає що пакет треба роздрібнити»

Народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через провал голосування щодо перейменування населених пунктів. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Депутати розділились на тих, хто вимагає переголосування пакетом, і тих, хто вважає що пакет треба роздрібнити і голосувати за перейменування кожного міста окремо. Блокування трибуни і срач триває», – заявила нардепка.

Василевська-Смаглюк пояснила, що в пакеті голосування постанови була декомунізація назв східних міст. Постанова набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування.

Також сьогодні Верховна рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

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