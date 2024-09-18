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Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Депутати заблокували трибуну в Раді: стала відома причина
Постанова щодо перейменування населених пунктів набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування
фото: telegram / vasylevska96

Василевська-Смаглюк: «Депутати розділились на тих, хто вимагає переголосування пакетом, і тих, хто вважає що пакет треба роздрібнити»

Народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через провал голосування щодо перейменування населених пунктів. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«Депутати розділились на тих, хто вимагає переголосування пакетом, і тих, хто вважає що пакет треба роздрібнити і голосувати за перейменування кожного міста окремо. Блокування трибуни і срач триває», – заявила нардепка.

Василевська-Смаглюк пояснила, що в пакеті голосування постанови була декомунізація назв східних міст. Постанова набрала 208 голосів. Депутати вимагають переголосування.

Також сьогодні Верховна рада підтримала в другому читанні законопроєкт № 11417 про збільшення бюджету цього року на 500 млрд грн на військові потреби. Видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трлн грн.

Нагадаємо, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

Як відомо у Верховній Раді пропонують перейменувати місто Бровари Київської області на Броварі. Відповідний проєкт постанови зареєстрували народні депутати на чолі з Романом Лозинським.

До слова, Третій президент України та колишній голова Національного банку України Віктор Ющенко підтримав ідею змінити назву розмінних монет з «копійка» на «шаг», аби відновити історичну справедливість та відродити національні традиції.

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Теги: Верховна Рада декомунізація депутат блокування

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