Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста

Перші письмові згадки про Чернівці були знайдені в рукописах молдавського господаря Олександра Доброго, які він видав львівським купцям 8 жовтня 1408 року.

Сьогодні, 5 жовтня, Чернівці відзначають день міста. Чернівці є старовинним центром Буковини, перша згадка про місто датується ще початком XV століття. За свою історію Чернівці перебували під владою Молдавського князівства, Австрії, Румунії, СРСР.

Обласний центр розташований за 40 кілометрів від кордону з Румунією. Чисельність населення складає близько 265 тис. осіб, а уся Чернівецька агломерація налічує близько 700 тис. осіб.

Чернівці відомі своєю старовинною архітектурою. Одну із архітектурних споруд міста внесено до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – резиденція митрополитів Буковини і Далмації (Чернівецький національний університет).

Посеред міста протікає річка Прут, а загалом на території Чернівців знаходиться 9 озер. Чернівці – дуже зелене місто. Тут, окрім парків та скверів, функціонує Ботанічний сад, де зростають реліктові дерева.

Історія міста

Оборонне поселення на місці Чернівці, на лівому березі Прута, заснував у XII ст. галицький князь Ярослав Осмомисл. Фортеця з торговельно-ремісничим поселенням називалася Черн, або Чорне місто, мабуть, з-за чорних дерев’яних стін. Фортеця була зруйнована в 1259 році на вимогу татарського темника Бурундая.

Через часті паводки на низькому лівому березі Прута, нове місто було побудоване на високому правому березі. Після розпаду Галицько-Волинського князівства в середині XIV ст. Чернівці переходили до Угорщини, Польщі, поки в 1359 році вони не увійшли до складу Молдавського князівства.

Piața Alecsandri. В центрі – театр (споруджено в 1904 –1905 роках, архітектори Ф. Фельнер і Г. Гельмер). Праворуч - Єврейський народний дім (споруджено в 1906-1908 роках, архітектор Юліус Бохнер), нині – центральний палац культури фото 1927 року

Найперша письмова згадка про Чернівці була в грамоті про торгові привілеї, яку молдавський господар Олександр Добрий видав львівським купцям 8 жовтня 1408 року.

Місто розташовувалося на перехресті торговельних шляхів з північно-західної Європи на Балкани і в Туреччину. З 1457 року тут проводилися ярмарки. За часів Стефана Великого Чернівці вже були містом: в 1476 році відомий вже цілий адміністративний район – «Черновських держава»; в документі 1490 року Чернівці прямо іменуються містом – «от место от Черновцех».

Вид на Strada Constantin Brancovianu (нині вул. І. Франка). Праворуч на розі – аптека фото 1935 року

У XV-XVI ст. місто кілька разів руйнувалося і прийшло до занепаду. Внаслідок чергової російсько-турецької війни 1768-1774 років Чернівці знову були зайняті російськими військами, а потім перейшли під владу Австрії. Революція 1848-1849 років в Австрійській імперії усунула національні обмеження, призвела до автономії краю і міста та до загострення політичного суперництва між українським і румунським населенням Буковини.

Через Чернівці йшли важливі торгові шляхи. Вже у XVIІІ столітті місто почало бурхливо розвиватися. Саме тоді розпочалося кам’яне будівництво, і колишнє дерев’яне містечко почало перетворюватися на красеня, в архітектурі якого є і прозахідні барокові, і готичні елементи.

В центрі – аптека Kreis‘а. Праворуч – колишній готель Schwartz Adler, нині торговельно-економічний інститут фото 1890-х років.

Під час Першої світової війни Чернівці були тричі під російською окупацією. В 1918-1940 роках цей край був під румунською владою.

У 1940 році, відповідно до положень Пакту Молотова-Ріббентроппа, Буковина була розділена на Північну, яка відходила до СРСР, і Південну, що залишалася у складі Румунії. Чернівці були зайняті Червоною Армією і увійшли до складу УРСР. У липні 1941 року місто було зайняте румунськими військами (що воювали на боці Німеччини) і адміністративно увійшло до складу Румунії. У березні 1944 року Чернівці практично без бою знову були зайняті Радянською Армією.

Ринок. Ліворуч - колишній готель «Paris» (споруджений на початку 19 століття) фото 1890-1900 років

24 серпня 1991 року Верховна Рада проголосила незалежність України. 6 вересня того ж року в Чернівцях зруйнували пам'ятник Леніну.

Цікаві факти

Друга світова війна майже не торкнулася міста – тут збереглася максимальна кількість архітектурних пам’яток;

Американська акторка Міла Куніс народилася саме в цьому місті;

Єдиний в країні двір, вимощений бруківкою з деревини, знаходиться саме у Чернівцях;

У наш час за містом закріпився неофіційний статус – «Пісенна столиця України»;

Місто кілька разів посідало важливі місця у різноманітних рейтингах туристичної привабливості, комфортності проживання тощо;

Вважається, що Чернівці отримали свою назву в пам’ять про перше поселення – фортецю, розташовану в чорних непрохідних дубових лісах. А можливо, його іменували на честь заснованого на лівому березі річки Прут «чорного міста».

фото з відкритих джерел

Програма святкування

У місті відбудуться виставки, мистецькі та благодійні заходи, майстеркласи, фестивалі, марафони, концерти. З міркувань безпеки у мерїі поки не розголошують локації та час проведення.

Заходи у п’ятницю, 4 жовтня:

квест «Рідне місто Чернівці»;

благодійний захід «Сторінками Чернівців»;

мистецький захід «Ноти натхнення» за участі вихованців музичної школи №1;

вечір співаної поезії «На Панській вулиці також ідуть дощі...»;

мистецький захід народних аматорських колективів Центрального палацу культури «Пісенна тайстра»;

концерт «Це моє місто».

27 фото На весь екран



















































Прогулянка вулицями Чернівців фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Субота, 5 жовтня

всеукраїнські рейтингові змагання з танцювального спорту Chernivtsi OPEN-2024 ;

вручення сертифіката на дитячий візочок першій новонародженій дитині з нагоди відзначення 616-ї річниці з дня першої писемної згадки про місто Чернівці;

виставка учнівських робіт на теми: «Місто де я живу», «Діти і війна»;

урочисте відкриття Дня міста Чернівці;

благодійний захід для дітей «Чернівці – моя казка»;

майстеркласи з ковальської майстерності та демонстрація кованих виробів;

концертна програма учнів та викладачів Музичної школи №2 «Музика осені»;

показ мод від топових українських брендів;

молодіжний фестиваль рок-музики «Вiдродження -2024»;

міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»;

OPEN АIR. Осінній арт марафон «Ми любимо Вас, Чернівці»;

день відкритих дверей «Одружені в Чернівцях»;

театралізована атракція запалювання ліхтаря «Світло на Панській».

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича фото: Стаінслав Груздєв, glavcom.ua

Неділя, 6 жовтня:

Міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі»;

екскурсія «Толерантні Чернівці»;

оглядова екскурсія містом;

благодійний захід на підтримку ЗСУ – концерт з авторськими казками для дітей від Сашка Лірника;

концерт Національного ансамблю солістів «Київська камерата»;

благодійний захід на підтримку ЗСУ – концерт з авторськими казками для дорослих від Сашка Лірника.

Нагадаємо, Чернівці увійшли до списку міст із найдорожчою орендою житла.