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Рада пропонує перейменувати ще кілька міст України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада пропонує перейменувати ще кілька міст України
Назву міста Южноукраїнськ проонують змінити на Гард
фото з відкритих джерел

Місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль

Експертна комісія Українського інституту національної пам’яті рекомендує перейменувати ще п'ять міст України. У Верховній Раді вже зареєстровано нові проєкти постанов №12084 та №12085.

Зазначається, що перейменування географічних об’єктів пов’язане з необхідністю приведення назв таких географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії».

Зокрема, місто Первомайськ Миколаївської області пропонують перейменувати на Орлик або Богопіль, які є історичними назвами частин нинішнього міста.

Назву міста Южноукраїнськ хочуть змінити на Гард.

Южне Одеської області пропонують перейменувати в Порт-Анненталь.

У Дніпропетровській області назву міста Павлоград пропонують змінити на Матвіїв, а Павлоградський район на Матвіївський.

Також Синельникове хочуть перейменувати на Ріднопілля, а Синельниківський район у Ріднопільський.

Нагадаємо, у Києві змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах. Такі рішення підтримала сьогодні, 19 вересня, на пленарному засіданні Київради більшість депутатів, інформує пресслужба КМДА.

До слова, кількість місцевих жителів, які проти перейменування топонімів в Одесі, переважає над тими, хто за, у 1603 голоси. Про це свідчить опитування мера міста Геннадія Труханова у своєму Telegram-каналі. Мер Одеси зауважив, що в опитуванні взяли участь не лише місцеві жителі.

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Теги: декомунізація Україна

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