Вчені відкрили незвичні наслідки встановлення сонячних панелей на дахах

Покриття всіх дахів Лондона сонячними панелями також допомогло б зменшити кількість смертей, пов'язаних зі спекою

Пошук способів охолодження міст стає все більш актуальним у зв'язку з потеплінням клімату

Нове дослідження показало, що фарбування дахів Лондона в білий колір могло б врятувати сотні життів під час рекордно спекотного літа 2018 року, повідомляє Euronews.

Середня температура з червня по серпень того року становила 19,2°C – приблизно на 1,6°C вище, ніж зазвичай для тієї пори року. Дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Університету Ексетера виявили, що прохолодні світлі дахи, встановлені на всіх дахах Лондона, могли охолодити місто приблизно на 0,8C.

Вони кажуть, що це запобігло б загибелі приблизно 249 людей або 32 відсотків із 786 смертей, пов’язаних із спекою, які сталися в Лондоні в червні, липні та серпні 2018 року.

Так само, покриття всіх дахів Лондона сонячними панелями також допомогло б зменшити кількість смертей, пов'язаних зі спекою, одночасно виробляючи енергію, стверджують вчені.

Це могло б охолодити місто менше, ніж світлі дахи – лише приблизно на 0,3°C, але дозволило б уникнути загибелі 96 осіб – 12% смертей, пов'язаних зі спекою, які сталися влітку 2018 року.

Додатково за цей тримісячний період сонячні панелі потенційно могли б виробити 20 ТВт⋅год електроенергії, що становить більш ніж половину енергоспоживання Лондона за весь 2018 рік.

Пошук способів охолодження міст стає все більш актуальним у зв'язку з потеплінням клімату, адже більша частина населення планети проживає саме у містах.

Нагадаємо, представники дев'яти південних країн Європейського союзу заявили, що вони зосереджені на видобутку морської вітрової та сонячної енергії, щоб перетворити Середземномор'я на хаб відновлюваної енергетики та зробити внесок у зниження ризиків від зміни клімату.