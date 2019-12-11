У Раді завтра збираються створити «комісію у справі Гандзюк»



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Парламентарі планують якийсь «сюрприз» зі спробою прийняти закон про ринок землі у цілому, - нардеп

У порядку денному парламентарів також законопроєкти про продовження особливого статусу Донбасу та про ринок землі

Верховна Рада на пленарному засіданні у четвер, 12 грудня, планує розглянути велику кількість законопроєктів, зокрема, про пролонгацію на рік закону про особливий статус Донбасу та про створення слідчої комісії з питань нападу на активістів.

Про це повідомив перший заступник глави фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

«З того, що хотілося б відзначити, - це нарешті ми дійшли згоди між фракціями й усередині фракції щодо тимчасової слідчої комісії з питань нападу на активістів, так званої, комісії у справі Гандзюк. Думаю, що завтра ми її в залі проголосуємо», - сказав Корнієнко.

Крім цього, нардеп повідомив, що парламент у четвер може проголосувати в цілому законопроєкт №2569, що продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих району Донецької та Луганської областей іще на рік.

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядатиметься законопроект про гральний бізнес, Корнієнко сказав: «Ні, грального, здається, не буде».

Також, за його словами, буде розглянуто законопроект щодо освіти й низку законопроектів у другому читанні.

«Буде щодо освіти - №2299, там низка змін стосовно вищої освіти. Буде кілька других читань важливих, ну, тобто така гарна «спортивна програма», - сказав нардеп.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Сергій Лабазюк (позафракційний) написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що в четвер у парламенті планують проголосувати у другому читанні та в цілому за законопроект про ринок землі.

«Сьогодні, як і очікувалося, розгляду поправок (до законопроекту про ринок землі на засіданні аграрного комітету - ІФ) не відбулося. А вже завтра очікується голосування за законопроект у цілому на позачерговому засіданні Ради. Водночас на 8:00 призначено засідання аграрного комітету з цього питання», - написав нардеп у середу.

У цьому контексті він нагадав, що поправок до цього законопроекту «майже 5000», висловивши переконання, що їх фізично неможливо розглянути протягом одного пленарного засідання.

«Але очевидно, що на завтра планується якийсь «сюрприз» зі спробою прийняти закон у цілому», - додав Лабазюк.