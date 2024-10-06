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У селі на Чернігівщині фермери в жовтні вирощують полуницю: чим вона відрізняється від сезонної

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У селі на Чернігівщині фермери в жовтні вирощують полуницю: чим вона відрізняється від сезонної
Фермерка Марія Копиця показує осінню полуницю
фото: «Суспільне Чернігів»

Структура ягід більш тверда, тому їх простіше транспортувати

На фермі у селі Пархимів, що на Чернігівщині, в жовтні вирощують полуницю. Зараз працівники вибирають ягоди раз на тиждень – по 150-200 кілограмів. Про це йдеться у сюжеті «Суспільного» . 

Чим осіння полуниця відрізняється від сезонної

Марія Копиця – співвласниця ферми «Копиця сіна». Вона показує кущі полуниці сорту «Аліна». За її словами, це ремонтантні сорти – ті, що цвітуть та дають плоди декілька разів на рік.

«Сорт «Аліна» (осіння полуниця, – ред.) дуже стійкий до наших температур. Він починає достигати з носика і йде до кореня. Сезонна полуниця спіє навпаки – від зеленого чубчика до носика. Сезонна – та, яка традиційно родить, і всі на неї чекають, така соковита, солодка. Це червень. І є ремонтантна, яку ми несмачну їмо в травні й вже смачну влітку і до перших морозів».

«Сорт «Аліна» дуже стійкий до наших температур
«Сорт «Аліна» дуже стійкий до наших температур
фото: «Суспільне Чернігів»

Марія розповідає, вирощуванням полуниці вони займаються з 2016-го, але ремонтантну посадили у 2024 році вперше. За її словами, зі зниженням температури плоди цих сортів не ростуть такими великими, як влітку. Проте структура ягід більш тверда, тому їх простіше транспортувати.

«Вона така ж ароматна, така ж солодка. Через те, що у нас ферма більш туристичного спрямування, люди до нас приїжджають постійно самим позбирати полуницю. Ми вирішили посадити полуницю, яка буде родити, поки тепло».

Скільки гектарів землі засадили полуницею

Загалом на фермі кущами полуниці засадили два гектари, з них 80 соток відвели під ремонтантну.

Полуниця така ж ароматна та солодка, як і влітку, але більш тверда за структурою
Полуниця така ж ароматна та солодка, як і влітку, але більш тверда за структурою
фото: «Суспільне Чернігів»

«Ми не збираємо її щодня і тоннами, як це буває влітку. Це такі маленькі вибірки раз на тиждень. Дуже багато приїжджають і збирають люди полуницю з дітьми. Цими вихідними приблизно кілограмів 200 вибрали. А ми вже так добираємо, щоб чисте поле залишати», – каже Марія Копиця.

Працюють на фермі переважно жителі Пархимова та навколишніх сіл. Одна з них – Катерина Набільська. Розповідає, в дитинстві не могла й уявити, що на Чернігівщині восени будуть збирати врожай полуниці.

«Удома ж садили полуницю звичайно, була рання і трошки пізня. Ну такої не було».

Марія Копиця каже: очікують, що сезон буде тривати до кінця жовтня.

Сезон осінньої полуниці триватиме до кінця жовтня
Сезон осінньої полуниці триватиме до кінця жовтня
фото: «Суспільне Чернігів»

«Загалом температура вже знизилась, полуниця не так швидко достигає. Хоча дуже багато зеленої. Якби хоча б градусів 26 було, то тут був би вал. А так вона потихеньку-потихеньку достигає».

Жінка пояснює: в кожному регіоні вирощування полуниці має свої особливості.

«Чернігівщина більш холодна. Одещина тепліша і так далі. Але Одещину, наприклад, може спіткати страшна засуха. Закарпаття, Прикарпаття, у них там дощі різні постійно. Там грибків багато через це, на рослинних культурах. Тому сказати, що у когось краще, у когось гірше – ні, так не можна. У кожного свої нюанси».

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Теги: полуниця засуха Одещина Чернігівщина Закарпаття

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