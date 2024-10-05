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Ціни в Україні стрімко зростають: Нацбанк пояснив причини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ціни в Україні стрімко зростають: Нацбанк пояснив причини
Швидше зростали ціни на оброблені продукти через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергозабезпечення та зарплати
фото з відкритих джерел

У вересні інфляція зросла в річному обчисленні до 8%

В Україні стрімко зростають ціни на продукти. Фактична споживча інфляція в серпні прискорилася до 7,5% у річному обчисленні. Національний банк України у своєму Макроекономічному та монетарному огляді зазначає, що однією з головних причин зростання споживчої інфляції стало прискорення продовольчої інфляції.

Усе через відновлення зростання цін на сирі продукти, яке спричинило скорочення пропозиції, чому посприяла посуха. Швидше зростали ціни на оброблені продукти через подорожчання сировини, збільшення витрат на енергозабезпечення та зарплати.

При цьому у вересні інфляція зросла в річному обчисленні до 8%.

Крім того, більшість непродовольчих товарів дорожчали під впливом курсу. При цьому ціни на одяг та взуття знижувалися швидше, ймовірно, через посилення конкуренції імпортної та вітчизняної продукції. Темпи зростання цін на послуги прискорилися внаслідок збільшення виробничих витрат бізнесу.

Водночас зростання цін на пальне в серпні сповільнилося з огляду на запаси пального та нижчі очікуваних ціни на нафту.

Ціни на алкоголь знижувалися повільно, а подорожчання тютюнових виробів сповільнилося, але вартість зростала, зокрема, під впливом боротьби з тіньовим ринком.

Крім того, прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання, ймовірно, через курс валют.

Нагадаємо, за останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни – зростати. Загальною тенденцією стало зростання вартості оренди майже у всіх регіонах.

Як повідомлялося, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд.

До слова, згідно з уточненими даними Євростату, річна інфляція в єврозоні у липні зросла на 0,1 процентного пункту до 2,6% порівняно з червнем, а загалом щодо Європейського союзу (ЄС) – на 0,2 процентного пункту до 2,8%.

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Теги: Нацбанк пальне послуги алкоголь продукти курс валют Національний банк інфляція

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