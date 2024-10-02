Нічна атака РФ: один з пунктів пропуску на кордоні з Румунією зупинив роботу

Пропускні операції на пункті пропуску тимчасово призупинено до 11:00

На пункті пропуску «Орлівка» здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування

У пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції. Це пов'язано з нічною атакою російських сил, повідомляє Державна митна служба.

«Наразі в пункті пропуску «Орлівка» здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога. Пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00», – йдеться у повідомленні.

Митники просять планувати поїздки з урахуванням обмежень. Про відновлення пропускних операцій в пункті пропуску «Орлівка» буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин – з 1:25 до 5:39. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.

Крім того, ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

До слова, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.