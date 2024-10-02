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Румунія підіймала винищувачі через російську атаку на Одещину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунія підіймала винищувачі через російську атаку на Одещину
Румунія підняла два іспанських винищувачі F-18 та два румунських F-16
фото з відкритих джерел

Системи спостереження не зафіксували потрапляння «Шахедів» у повітряний простір Румунії

У прикордонній території Румунії у ніч на 2 жовтня була оголошена повітряна тривога через атаку російських безпілотників на півдні Одещини. Про це повідомляє Digi24.

Служби надзвичайних ситуацій для північної частини жудця Тульча близько 2:40 розіслали сповіщення RO-Alert після того, як військові структури зафіксували рух російських безпілотників до цілей на території України у прикордонні з Румунією.

Міністерство оборони розповіло, що для спостереження підняли два іспанських винищувачі F-18, які базуються на повітряній базі у Румунії, та два румунських F-16.

Як зазначається, системи спостереження не зафіксували потрапляння «Шахедів» у повітряний простір Румунії.

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин – з 1:25 до 5:39. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.

Згодом стало відомо, що на світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції.

Крім того, ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

До слова, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

Теги: Румунія Одещина війна винищувач безпілотник

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