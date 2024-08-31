На Полтавщині чоловік виростив гігантський баклажан

Окрім баклажанів, на своїй ділянці фермер вирощує майже все – картоплю, перець, кавуни та іншу городину

Анатолій Пісковий із села Малий Кобелячок на Полтавщині виростив баклажан вагою майже 2,5 кілограма. За словами фермера, зробив це без жодних мінеральних добрив. Як йому це вдалося – розповідає «Суспільне».

«Щеплена культура з поливом, без поливу, і отримано дуже цікавий результат на щеплених баклажанах. У якості підщепи використані три міжвидові гібриди томатів, і цікава рослина Solánum tórvum – пасльон страшний. Підщепа – це до кореня від однієї рослини, а верх від іншої. Діставати насіння цих підщеп в Україні досить складно. І цей баклажан тут не один», – каже фермер.

В Україні рекордні розміри плодів не реєструють, говорить Анатолій. Його баклажан має 2 кілограми 355 грамів. Найбільший же вдалося виростити у штаті Айова, він має вагу 3 кілограмів 770 г.

Чоловік говорить, що не використовував жодних добрив фото: Суспільне. Полтава

Окрім баклажанів, на своїй ділянці фермер вирощує майже все – картоплю, перець, кавуни та іншу городину.

«Усе реально, все можливе. Полтавська область має унікальні ґрунти, саме у нас тут можна розвивати органічне виробництво овочів. Не індустріальне, де через кожні три дні вноситься певна кількість добрив, а на рахунок природної родючості отримувати досить хороші врожаї і чудову якість», – каже Анатолій Пісковий.

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Фермер планує вирощувати і інші гібридні овочі та ягоди.

«У планах і гігантський гарбуз 300 кілограмів, і кавун 80-90 кілограмів. Багато труднощів, я ж кажу, справа досить дорога, але спробуємо, досвід є», – підсумовує чоловік.

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