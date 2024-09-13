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З дощами та літнім теплом: якою буде погода 13 вересня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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З дощами та літнім теплом: якою буде погода 13 вересня
У Київській області небо буде хмарне з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози
фото з відкритих джерел

В більшості областях України прогнозують короткочасні дощі та грози, однак температура повітря підніметься до +23...+28 °C

13 вересня, у п'ятницю, синоптики прогнозують хмарну та дощову погоду в Україні. У деяких регіонах можливі навіть грози. Однак температура збережеться теплою – на сході України до +30 °C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Західні області України дощ загалом омине, окрім Закарпаття – там можливі зливи. Температура вдень підніметься до +21...+26 °C. В Карпатах буде прохолодніше – до +15...+20 °C.

Також синоптики попереджають про сильний вітер у північно-східній частині України. Його швидкість становитиме 15-20 м/с. В інших регіонах південно-східний вітер буде у межах 5-10 м/с.

В інших областях України також прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень підніметься до +23...+28 °C. Найспекотніше буде у східних областях — до +30 °C.

З дощами та літнім теплом: якою буде погода 13 вересня фото 1
скриншот: meteo.gov.ua

У Київській області небо буде хмарне з проясненнями. Можливі короткочасні дощі та грози. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вдень — до +23...+28°C. В українській столиці погода буде також освіжаючою. Часом можливий дощ, але температура повітря розігріється до +26+28 градусів.

Нагадаємо, до річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки. Про це під час пресконференції заявили директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв та директор УкрГМІ ДСНС та НАН України Володимир Осадчий.

За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня.

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Теги: Закарпаття повітря вітер погода

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