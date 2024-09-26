Уночі ворог вдарив ракетою по Одещині: загинула жінка

Унаслідок російської атаки пошкоджені будівлі та автівки, спалахнула пожежа

У ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками. Загинула 62-річна жінка. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Глава регіону розповів, що сили протиповітряної оборони вночі працювали надзвичайно напружено, більшість ворожих цілей була знищена.

«Унаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка. Щирі співчуття рідним та близьким…», – заявив Кіпер.

Крім того, пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

«Щодо дронової атаки, яку терерости здійснили вже під ранок: загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано», – додав глава ОВА.

Нагадаємо, що в Сумах зранку 26 вересня виявили російську керовану авіаційну бомбу ФАБ-500. Вона не здетонувала при падінні.

До відома, вночі під час повітряної тривоги Прикарпаття зазнало ворожої атаки. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що в ніч на 26 вересня російські загарбники вдарили по Запоріжжю. Вісім людей постраждали, серед них одна дитина.

Крім того, в Києві цієї ночі сили ППО знищили близько десяти безпілотників. Унаслідок падіння уламків «Шахеда» в Києві було пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Також унаслідок атаки ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.