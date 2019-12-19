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    Справа про вбивство Шеремета: суд 20 грудня розгляне апеляцію на арешт Кузьменко

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    <span>13 грудня Печерський суд міста </span>обрав запобіжний захід&nbsp;<span>Юлії Кузьменкоу вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року</span> - Справа про вбивство Шеремета: суд 20 грудня розгляне апеляцію на арешт Кузьменко
    13 грудня Печерський суд міста обрав запобіжний захід Юлії Кузьменкоу вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року

    Розгляд апеляції відбудеться завтра

    Апеляційний суд міста Києва завтра, 20 грудня, розгляне клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Владислав Добош у Facebook.

    Судовий розгляд почнеться о 10:45.

    «Завтра 20 грудня 2019 року о 10:45. Апеляційний суд міста Києва (Солом‘янська, 2а). Апеляція по Юлия Кузьменко», - написав адвокат.

    Апеляція була подана учора, 18 грудня. У апеляційній скарзі зазначається, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було ухвалене з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

    Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам. 

    Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета. 

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет поліція
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