Справа про вбивство Шеремета: суд 20 грудня розгляне апеляцію на арешт Кузьменко



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13 грудня Печерський суд міста обрав запобіжний захід Юлії Кузьменкоу вигляді тримання під вартою до 8 лютого 2020 року

Розгляд апеляції відбудеться завтра

Апеляційний суд міста Києва завтра, 20 грудня, розгляне клопотання адвокатів підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Владислав Добош у Facebook.

Судовий розгляд почнеться о 10:45.

«Завтра 20 грудня 2019 року о 10:45. Апеляційний суд міста Києва (Солом‘янська, 2а). Апеляція по Юлия Кузьменко», - написав адвокат.

Апеляція була подана учора, 18 грудня. У апеляційній скарзі зазначається, що рішення суду про арешт Кузьменко від 13 грудня 2019 року було ухвалене з порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

У п'ятницю ввечері суд також заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.