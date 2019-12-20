Прокурор Лукашенко, який підписав підозру в справі про вбивство Шеремета, не пройшов переатестацію



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Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва.

У результатах атестації прокурорів значиться, що Олександр Лукашенко пройшов атестацію неуспішно

Прокурор Олександр Лукашенко, який підписав підозру в кримінальному провадженні про вбивство журналіста Павла Шеремета, не пройшов переатестацію. Про це свідчать результати атестації прокурорів, опубліковані пресслужбою Генеральної прокуратури.

У результатах значиться, що Лукашенко пройшов атестацію неуспішно.

Про те, що саме цей прокурор підписував підозру в справі Шеремета, свідчить текст підозри, яке опублікував у соціальній мережі Facebook адвокат підозрюваного в убивстві Шеремета Андрія Антоненка Костянтин Татарченко.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.