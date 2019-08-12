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    Суспільство

    У Супрун обіцяють, що українцям дозволять ходити до психіатра без направлення

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    Без направлення можна буде потрапити також до стоматолога, геніколога, до інших спеціалістів по &laquo;швидкій&raquo; та у випадку самозвернення - урядовець - У Супрун обіцяють, що українцям дозволять ходити до психіатра без направлення
    Без направлення можна буде потрапити також до стоматолога, геніколога, до інших спеціалістів по «швидкій» та у випадку самозвернення - урядовець

    Загалом без направлення до вузьких спеціалістів можна буде потрапити у трьох випадках

    Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк обіцяє, що українцям дозволять ходити до психіатра без направлення.

    Про це урядовець сказав в інтерв’ю «Главкому».

    За словами урядовця, загалом без направлення сімейного лікаря  до вузьких спеціалістів можна буде потрапити у трьох випадках.

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    «Перший – це якщо йдеться про психіатра, стоматолога чи гінеколога. Другий - якщо це екстрений випадок і людина потрапляє в стаціонар по «швидкій». Тоді Національна служба здоров'я оплатить всі необхідні послуги, в такому випадку ніхто не буде вимагати декларацію, адже тут мова про врятоване життя. Третій – це самозвернення», - наголосив Ковтонюк.

    Водночас, чиновник зауважив, що Національна служба здоров’я України не платитиме за послуги, на отримання яких пацієнт спрямував себе сам.

    «У цьому випадку пацієнт самостійно оплачує вартість послуги за офіційно затвердженими у лікарні чи поліклініці тарифами у касу», - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

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