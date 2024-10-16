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У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Telegram зафіксовано поширення шкідливих програм нібито від техпідтримки «Резерв+»
Уряд зафіксував поширення шкідливих програм через Telegram
фото з відкритих джерел

Обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Телеграм-бота, який імітує  технічну підтримку застосунку для призовників

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України виявила  поширення шкідливих програм через Telegram нібито від технічної підтримки Резерв+. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку. 

«Урядовою командою реагування CERT-UA отримано інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення «спеціального програмного забезпечення» з прикріпленим архівом «Reservplus.zip». Встановлено, що архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduzastealer, яке здійснює викрадення файлів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обліковий запис @reserveplusbot створено під виглядом Телеграм-бота, який імітує  технічну підтримку застосунку для призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Резерв+».

«Слід зауважити, що такий обліковий запис у травні 2024 року дійсно зазначався як один із контактів технічної підтримки «Резерв+».  Деталі інциденту з’ясовуються. Командою CERT-UA вжито заходів для мінімізації загрози», – йдеться у заяві.

Державна служба спеціального зв'язку наголошує, що посилання на контакт в Telegram, які були опубліковані раніше, зокрема на офіційних сторінках державних органів, наразі ведуть на зловмисний обліковий запис. Тому закликає утриматись від взаємодії з обліковим записом @reserveplusbot та завантаження з нього будь-яких файлів.

Невідкладно звертайтеся до CERT-UA, якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки:

Нагадаємо, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів. 

До слова, користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах.

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Теги: Telegram війна Україна військові військовозобов'язаний

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