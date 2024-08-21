У застосунку «Резерв+» з’являться нові функції: Міноборони повідомило деталі

Військовозобов’язаний за допомогою додатку зможе автоматично подати заяву на відстрочку, при цьому не відвідуючи ТЦК

Користувачі застосунку «Резерв+» невдовзі зможуть перевірити достовірність виписаної повістки, яка надійшла від територіального центру комплектування, автоматично подати заяву на відстрочку, а також обрати спеціальність у Збройних силах. Про це розповів керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий в ефірі телемарафону.

За словами Берестового, щоби виписати повістку, має бути роздрукований бланк і потім керівник ТЦК має вручну поставити підпис і печатку, щоб документ вважався легітимним. Потім військовозобов’язаний через сканер QR-коду у Резерв+ зможе перевірити чи дійсно це підпис начальника ТЦК.

«Там буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, що вказана і повістці», – уточнив Берестовий.

Також розробляється функціонал, щоб військовозобов’язаний, який має право на відстрочку, не йшов у ТЦК, а міг автоматично подати заяву. Це стосується людей, які мають трьох дітей, або є опікунами; людей з інвалідністю; студентів очної форми, для яких це перша вища освіта.

«Це робиться для того, щоб не навантажувати систему ТЦК зайвими чергами і паперовою роботою», – пояснив Берестовий.

Ще одна з нових функцій, яка має невдовзі з’явитися – цифровий рекрутинг. «Дамо можливість обирати бажані посади в ЗСУ, вони всі будуть агреговані, можна буде пройти співбесіди і відбір в тому колективі, де ти бажаєш служити», – сказав посадовець.

«Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.

Як повідомлялося, понад 900 тис. військовозобов'язаних українців вже заброньовані від мобілізації.

Нагадаємо, інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати до 100% співробітників. Відповідні зміни до постанови ухвалив Кабінет міністрів.

Раніше Кабінет міністрів України спростив бронювання від мобілізації для працівників компаній, що займаються перевезеннями.

До слова, критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки й оборони, забронювали через «Дію» близько 160 тис. працівників.