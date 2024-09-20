Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги

Президент Володимир Зеленський частково розповів про план перемоги України, який буде представлено наступного тижня

Графік плану перемоги, який розробила Україна, включає прийняття швидких рішень від союзників України, в тому числі від США, протягом жовтня та грудня. Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

Український президент наступного тижня із робочим візитом відвідає Сполучені Штати, де він представить свій варіант плану перемоги України американським чиновникам та керівництву країни.

Президент покладає надію на те, що після оголошення плану союзники будуть приймати швидкі рішення, які дозволять Україні значно покращити своє становище на полі бою.

Зеленський зазначив, що має намір бути послідовною людиною і всі деталі плану перемоги буде обговорювати з президентом США Джо Байденом.

«Тому що, у більшості своїй, рішення щодо плану залежать саме від нього. Також і від інших союзників. Але, там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки Сполучених Штатів», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що президенту США Джо Байдену дуже подобається цей план, адже частково український глава держави вже повідомив американському колезі деталі.

«Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця, і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

До слова, український «план перемоги» містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.