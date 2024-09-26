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План перемоги України: WSJ дізналася реакцію Білого дому

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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План перемоги України: WSJ дізналася реакцію Білого дому
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що центральним елементом плану перемоги є те, що США повинні дати Україні зелене світло на удари далекобійною зброєю по території Росії
фото з відкритих джерел

За оцінками видання, США та Україна опинилися у вирішальній точці війни без спільного бачення

Чиновники в адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що план перемоги України не має всеосяжної стратегії. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

Західні чиновники заявили, що пропозиція Києва зосереджена на озброєнні та послабленні обмежень на застосування Україною ракет великої дальності.

Перед зустріччю Байдена і президента Володимира Зеленського високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальними контурами плану, заявили, що той не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на фронті.

«Я не вражений, там не так багато нового», – сказав один із високопосадовців.

Як пише видання, США та Україна опинилися у вирішальній точці війни без спільного бачення. Розбіжності між Києвом і Вашингтоном виникли також на тлі розбіжностей між США та їхніми союзниками щодо зняття обмежень на використання Україною ракет дальнього радіусу дії на території Росії.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що центральним елементом плану перемоги є те, що США повинні дати Україні зелене світло на використання зброї. Позиція США зіткнулася з жорсткою протидією з боку низки європейських лідерів. Останні вважають, що після 2,5 років Україна заслужила право безперешкодно протистояти російським військам. Виступаючи в кулуарах Генасамблеї ООН цього тижня, деякі світові лідери були помітно розчаровані. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав небажання Байдена дозволити вільне використання ракет дальнього радіусу дії.

Натомість у своєму виступі в ООН Зеленський попередив про майбутні загрози з боку Росії щодо енергетичної інфраструктури та атомних електростанцій України.

Американські та європейські чиновники кажуть, що за лаштунками Зеленський висунув максималістську пропозицію, сподіваючись, що США та союзники дадуть Києву все, що він хоче.

За даними джерел ввидання, нинішній стан української системи розчарував головних помічників Байдена, які протягом останніх тижнів їздили до Києва і були ознайомлені з елементами плану. Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки їй залишилося лише чотири місяці на посаді.

Український план широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку, заявив у вівторок високопосадовець Держдепартаменту. Водночас американські та європейські чиновники заявили, що найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов'язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: США війна Україна перемога

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